Reggio Calabria | Giuseppe muore a 39 anni per una leucemia mieloide acuta

(Di venerdì 30 novembre 2018) Un'altra bruttissima notizia, l'ennesima riguardante purtroppo la morte di una giovane persona. L'ultimo drammatico episodio si è verificato nella provincia di, dove, un ragazzo di appena trentanove, si è dovuto arrendere alla malattia che lo attanagliava ormai dal 2017: una forma molto aggressiva diche non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, nonostante si sia mobilitata l'intera città per cercare un donatore, anche con buoni risultati visto che era stato trovato un soggetto compatibile, che però si è tirato indietro proprio all'ultimo, per lui non c'è stato nulla da fare.Lutto aperde la vita per una grave malattia Secondo quanto si apprende dal sito in questione, infatti, si respira aria di lutto e di disperazione in tutta la città dia causa ...