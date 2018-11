Regeni | Parlamento egiziano contro Fico E Moavero convoca l' ambasciatore

Regeni - Parlamento egiziano risponde a Fico : “Posizione ingiustificata - non aiuta verità” : Il Parlamento egiziano risponde al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la sua decisione di interrompere ogni relazione diplomatica finché non ci saranno novità sul caso Regeni: "Posizione ingiustificata, le azioni unilaterali non sono nell'interesse dei due Paesi e non aiutano gli sforzi per arrivare alla verità".Continua a leggere