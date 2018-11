Regeni - il Parlamento egiziano risponde a Fico : "La sua è una posizione ingiustificata"

Regeni - Fico interrompe le relazioni con il Parlamento egiziano. La replica : "Scelta ingiustificata" : ... ma è chiaro ed evidente che in un contesto di relazioni G2G, governo-governo, ndr, che riguardano anche l'economia tutto risentirà di mancate risposte sull'omicidio Regeni . Io sono ancora legato all'...

Regeni - il Parlamento egiziano contro Roberto Fico : 'Ingiustificabile' : Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l'atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente Roberto Fico " sul caso di Giulio Regeni . Lo si legge in un ...

Regeni - Fico : stop a rapporti con il parlamento egiziano : 'Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il parlamento egiziano , fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle ...

Caso Regeni - Fico : "Sospendiamo rapporti con Parlamento egiziano" : "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle ...

Regeni - Fico : “Camera sospenderà relazioni diplomatiche con il Parlamento egiziano fino a svolta indagini” : “Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo”. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista al Tg1 riguardo al caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. L'articolo Regeni, Fico: “Camera ...