Reddito di cittadinanza | il problema sono i poveri | non le tessere

Reddito di cittadinanza - incognita card : Il giallo non c'è, assicura il vicepremier Luigi Di Maio, parlando della stampa delle tessere attraverso le quali sarà erogato il Reddito di cittadinanza . Eppure nei giorni scorsi, le card per ...

Matteo Salvini : 'Reddito di cittadinanza - come stanno le cose'. Ma quali tesserine in stampa : A mettere la parola fine al caso- reddito di cittadinanza ci pensa Matteo Salvini . Dopo le panzane di Laura Castelli e Luigi Di Maio sulle tesserine che sarebbero già in stampa, circostanza smentita ...

Salvini a Sky tg24 : "Il Reddito di cittadinanza arriverà in primavera" - : Il vicepremier ospite di Maria Latella: "I sondaggi dicono che non siamo mai stati così alti sia al Nord che al Sud, ma io mantengo i piedi per terra"

Reddito di cittadinanza : Di Maio incassa l'ok di Bruxelles 'se c'è copertura'. Le tessere? 'Dopo' : La preoccupazione è semmai quella di come reperire le risorse finanziare queste politiche contro la povertà. Il vicepremier intanto annuncia che la stampa delle tessere per il Reddito sarà affidata ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 rinviati : deficit al 2% per l'intesa con la Ue : Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più «babbo...

Tutto sul 'giallo' delle tessere del Reddito di cittadinanza : Il giallo nato da un'intervista del vicepremier è giunto finalmente ad una conclusione. Cosa sappiamo dello strumento che erogherà la misura di sostegno?

Tutto sul “giallo” delle tessere del Reddito di cittadinanza : Luigi Di Maio. (Photo by Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il vicepremier Luigi Di Maio non ha mai “dato mandato di stampare le prime 5 o 6 milioni di tessere elettroniche” per erogare il reddito di cittadinanza, come invece aveva dichiarato alla trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli. La smentita, sorprendentemente, è arrivata dallo stesso Di Maio, che con una diretta Facebook ha posto fine a quello che ...

Reddito di cittadinanza già a primavera? "Sarebbe come buttare i soldi dall'elicottero" : Secondo Marco Leonardi, docente alla Statale di Milano e ideologo del Rei, non ci sono i tempi tecnici per stampare le...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun giallo sulle tessere - le stampa Poste : Non bastava il tormento dei lavoratori in nero nell'azienda del padre e i controlli per i manufatti abusivi nei terreni di famiglia: per Luigi Di Maio la trasferta a Bruxelles per incontrare la...

Stress test. Di Maio in Europa difende il Reddito di cittadinanza - in Italia è sotto botta per il nero e gli abusi di Pomigliano : Gli arrivano messaggi continui. Lui chiede aggiornamenti, a Bruxelles si sottopone alle domande dei giornalisti provando a sfoggiare un sorriso perché così gli è stato consigliato di fare. Ma il sorriso di Luigi Di Maio è tirato ed è chiaramente un effetto scenico. Chi lo conosce bene racconta che è molto provato, sta vivendo malissimo la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre, sia dal punto di ...

Salvini a Porta a Porta : 'Reddito di cittadinanza positivo ma con paletti'. E difende Di Maio : Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ' è un contributo che incentiva a tornare nel mondo del lavoro. Stanno comunque mettendo dei paletti, non sono tanti che avranno il totale dell'importo: ...

Di Maio : "Nessun giallo sulle tessere". Caos sul Reddito di cittadinanza : 'Visto che sul reddito c'è questo giallo delle tessere di cui si parla in Italia, ci tengo a dire che io già da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per avviare tutto il ...

