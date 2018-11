Red Dead Redemption 2 | un giocatore ha ricreato Shady Belle in The Sims 4

L'economia di Red Dead Online sotto accusa : fagioli in scatola più preziosi di una fede d'oro : Red Dead Online si apre solamente oggi per tutti coloro che erano rimasti esclusi fino a questo momento, ma sembra che la componente Online di Red Dead Redemption 2 sia già sotto una pioggia di critiche, almeno dando uno sguardo ai post più votati che popolano la pagina principale del subreddit del gioco.In questo momento, la community dibatte principalmente su due argomenti ben precisi, quello delle microtransazioni e quello delL'economia di ...

Red Dead Online disponibile da oggi - le 6 cose da sapere sul multiplayer : Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione) è uno dei seri candidati al titolo di videogioco dell’anno, ma ha ancora espresso soltanto una briciola del proprio potenziale. Quello che manca da vedere nel gioco dedicato al selvaggio west è la modalità multiplayer, annunciata mesi fa da Rockstar Games e disponibile a tutti gli effetti dal 30 novembre. Red Dead Online sfrutterà quanto di buono abbiamo visto nell’altro capolavoro di ...

Disponibile la linea di abbigliamento ispirata a Red Dead Redemption 2 : Se lo "stile sartoriale" di Red Dead Redemption 2 vi ispira ad aggiornare il vostro guardaroba nella vita reale, una nuova linea di abbigliamento dedicata all'avventura di Rockstar Games è ora Disponibile presso Barking Irons.Come riporta Polygon, la linea Red Dead Redemption 2 di Barking Irons è composta da alcuni capi di abbigliamento che traggono ispirazione dal protagonista Arthur Morgan. Per esempio, c'è una giacca da $ 250 con il nome di ...

Misteriose barche stanno cadendo dal cielo in Red Dead Online : La beta di Red Dead Online è stata lanciata questa settimana e una beta, come probabilmente saprete in molti, significa glitch. Come le barche che affliggono misteriosamente la città di Saint Denis nella componente multiplayer di RDR2.Stando a quanto riportato da Kotaku, i giocatori impegnati in Red Dead Online stanno condividendo sui social media e su YouTube il glitch "a tema nautico". Numerosi utenti riferiscono di aver incontrato dozzine di ...

Nuova patch per Red Dead Redemption 2 risolve il bug dell’accampamento e corregge più di 30 missioni : Red Dead Redemption 2 non è un videogioco perfetto. Anzi, come tutti i giochi soffre al lancio di diversi bug inaspettata che da parte di Rockstar games, famosa per curare in tutto e per tutto i suoi giochi. Uno di questi è il cosiddetto “bug dell’accampamento”, che causa la sparizione di alcuni personaggi, cioè Sadie, John, Abigail e Jack. Questo accade all’inizio del Capitolo 2, ma solo se si muore durante la missione “La gente per bene di ...

Una missione di Red Dead Redemption 2 bloccata a causa di un bug? L'ultima patch risolve i bug di più di 30 missioni storia e non solo : Negli ultimissimi giorni Red Dead Redemption 2 (non perdetevi la nostra guida) ha fatto parlare di sé soprattutto per il lancio di Red Dead Online e ovviamente il focus di giocatori ma anche della critica si è spostata sulla componente online del gioco Rockstar Games. Forse anche per questo motivo gli elementi delL'ultima patch di cui si è parlato sono praticamente solo legati alla componente multiplayer del gioco. Come riportato da VG247.com ...

Microtransazioni in Red Dead Online : ci vogliono più di 8 ore per ottenere un solo lingotto d'oro : Con i server di Red Dead Online che sono aperti dalla giornata di ieri per coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, sono venuti alla luce i dettagli sul funzionamento delle Microtransazioni che permetteranno di acquistare una vasta varietà di oggetti in cambio di denaro reale.Le Microtransazioni si fondano su una valuta alternativa ai dollari, l'Oro, che si conta in lingotti e che potrà essere acquistato in ...

Microtransazioni in Red Dead Online : ci vogliono quasi 8 ore per ottenere un solo lingotto d'oro : Con i server di Red Dead Online che sono aperti dalla giornata di ieri per coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, sono venuti alla luce i dettagli sul funzionamento delle Microtransazioni che permetteranno di acquistare una vasta varietà di oggetti in cambio di denaro reale.Le Microtransazioni si fondano su una valuta alternativa ai dollari, l'Oro, che si conta in lingotti e che potrà essere acquistato in ...

Una missione di Red Dead Online vi farà incontrare uno dei personaggi più amati di Red Dead Redemption : Se state giocando a Red Dead Online - l'estesa componente multiplayer di Red Dead Redemption 2 ora in fase beta - c'è un modo per incontrare un noto personaggio del primo gioco.Come segnala VG247.com, proprio come nel single-player, Red Dead Online ha una serie di missioni che si possono ottenere mentre si esplora il mondo. Una di queste vi consente di incontrare uno dei personaggi preferiti dai fan di Red Dead Redemption. Se non volete ...

Red Dead Online : il negozio per le microtransazioni è chiuso per ora - ma in seguito permetterà l'acquisto dei Lingotti d'Oro : La beta di Red Dead Online è iniziata, ma alcune funzionalità non sono disponibili sin dall'inizio, come il negozio per le microtransazioni.Tuttavia, come segnala VG247.com, più avanti i giocatori potranno aprire il negozio nel gioco per acquistare Lingotti d'Oro con soldi veri. Le barre d'Oro sono una valuta secondaria che vi consente di acquistare articoli cosmetici per il tuo campo e il tuo arsenale. Red Dead Online - come ottenere ...

Red Dead Online : arriva il multiplayer di Red Dead Redemption 2 : L’universo multiplayer di Red Dead Redemption 2 è ora disponibile in beta per Playstation 4 e Xbox One

I contenuti e il futuro di Red Dead Online presentati da Rockstar Games : Nella giornata di ieri abbiamo assistito al lancio della beta di Red Dead Online, l'attesissimo multiplayer di Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida), che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tantissimi giocatori e che sta già coinvolgendo milioni di appassionati. In vista dei prossimi giorni in cui il multiplayer diventerà progressivamente disponibile per tutti i possessori del gioco, Rockstar Games ha deciso di ...

Rockstar avverte i giocatori di Red Dead Online che i progressi fatti durante la beta potrebbero non essere permanenti : Come segnalato da Eurogamer.net, Rockstar ha avvertito i giocatori di Red Dead Online che i progressi fatti durante la beta appena lanciata potrebbero non essere permanenti.La beta di Red Dead Online è iniziata ieri e, secondo Rockstar, il lento lancio della fase ha lo scopo di "[facilitare] i nostri server e sistemi nella gestione di una base di giocatori sempre più ampia".A differenza di molte cosiddette "beta" al giorno d'oggi, che esistono ...

Le microtransazioni di Red Dead Online affliggeranno il gameplay? : L'attesa per Red Dead Online non è durata effettivamente poi troppo: la tanto chiacchierata modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2 è stata infatti resa disponibile (per gli utenti che hanno giocato il titolo dal day one) nella giornata martedì, e chiaramente numerosissimi sono stati i giocatori che non hanno perso tempo e si sono lanciati fin da subito nella scoperta delle nuove feature confezionate ad hoc dai ragazzi di Rockstar ...