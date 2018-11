Raiuno a Porto Empedocle

Italia - Portogallo sabato - diretta tv su Raiuno e streaming su Raiplay : sabato 17 novembre la partita di calcio Italia - Portogallo rappresenterà l'ultima partita degli Azzurri nel gruppo 3 di Nations League. Avendo vinto per 1 a 0 l'ultima gara giocata in Polonia, la nazionale Italiana ha scongiurato lo spettro della retrocessione nella lega inferiore e sabato affronterà i lusitani allo Stadio Meazza di Milano per provare ad eccedere ai play off. Tuttavia, anche se la compagine di Mancini dovesse avere la meglio, ...