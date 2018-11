Rai1 anticipa The Good Doctor 2 | il medical drama con Freddie Highmore in onda a gennaio

Il Ristorante degli chef allo scontro con la nuova fiction di Rai1 : chi sarà eliminato? Anticipazioni 27 novembre : Il Ristorante degli chef torna in onda oggi, 27 novembre, su Rai2 con una nuova puntata ad un passo dalla semifinale della prossima settimana. A quanto pare questa prima edizione del talent show culinario è composta da soli 4 appuntamenti e quindi presto scopriremo chi sarà il primo vincitore. Il Ristorante degli chef entra nel vivo con i dieci concorrenti vincenti dalla durissima selezione della prima puntata pronti a mostrarsi al cospetto dei ...

Nero a metà - anticipazioni puntata del 19 novembre della fiction di Rai1 con Claudio Amendola : Nero a metà è la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola nei panni dell’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Sei puntate in onda ogni lunedì in prima serata. Si inizia il 19 novembre. Ecco la trama del primo episodio Nero a metà, puntata di lunedì 19 novembre: anticipazioni Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la ...

Ufficiale I Medici 3 : anticipazioni su cast - luoghi delle riprese e data di messa in onda su Rai1 : I Medici 3 ci sarà. Mentre su Rai1 è in onda il finale della seconda stagione, i nuovi episodi non tarderanno ad arrivare. Nel corso dell'evento Mipcom dello scorso anno, ovvero la più importante fiera di emittenti e produttori di serie tv mondiali, il creatore della serie Frank Spotnitz ha dichiarato di essere già al lavoro sulla terza stagione. Chi ci sarà ne I Medici 3? Nei mesi scorsi sono trapelate le prime informazioni circa il cast che ...

L’amica geniale dal 27 novembre su Rai1 : curiosità e anticipazioni : anticipazioni L’amica geniale: curiosità sulla serie diretta da Saverio Costanzo L’attesa è terminata: martedì 27 novembre andrà in onda in prima serata su Rai1 la prima puntata de L’amica geniale. Quattro puntate composte da due episodi da cinquanta minuti. Dovrebbe trattarsi solo della prima stagione che potrebbe arrivare a un totale di 16 puntate. L’amica geniale, diventata un vero e proprio caso editoriale in Italia ...

Terza puntata de I Medici 2 su Rai1 tra una nascita importante e due morti shock - anticipazioni 6 novembre : Terza puntata de I Medici 2 in onda stasera, 6 novembre, su Rai1. La produzione sta attualmente girando la Terza stagione, le cui riprese si stanno svolgendo ancora in Toscana. Si intitola "Legami" il primo episodio in onda stasera. I Medici stanno vivendo un periodo felice. Lorenzo e Clarice hanno avuto un bambino e l’amicizia con Francesco Pazzi garantisce la pace in città. Lorenzo, per rafforzare la politica, forgia un solido asse tra ...

“Medici – Lorenzo il Magnifico” : ecco tutte le anticipazioni della fiction di Rai1 : Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, “I Medici” nella nuova produzione internazionale Rai e Lux Vide incentrata questa volta sulla figura di Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del Rinascimento italiano. Anche questo nuovo progetto è stato realizzato all’insegna dell’altissima qualità, una cura del dettaglio che ha riguardato ogni aspetto della ...

Una pallottola nel cuore 3 Anticipazioni : stasera la quarta puntata su Rai1 : Nuovo appuntamento con la fiction Rai che vede nei panni del protagonista, il giornalista di cronaca nera Bruno Palmieri, l'attore Gigi Proietti.

Anticipazioni Stanotte a Pompei - il viaggio di Alberto Angela su Rai1 : Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con lo speciale “Stanotte a Pompei”: ecco la data e le Anticipazioni di quello che vedremo in tv Le meraviglie di Pompei approdano in prima serata su Rai1 con lo speciale “Stanotte a Pompei” presentato da Alberto Angela. Prodotto dalla Rai, il programma si preannuncia come un vero e proprio evento televisivo essendo stato interamente realizzato dall’azienda di Viale ...

Vieni da me/ Anticipazioni : Caterina Balivo - in onda su Rai1 per la seconda settimana - ospiti e novità : Vieni da me, ecco le Anticipazioni settimanali del programma di Rai1: Caterina Balivo, in onda sull'ammiraglia per la seconda settimana, ospiti e novità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 07:31:00 GMT)