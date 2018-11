Raffaella Carrà | «Canto il Natale | ma a modo mio»

Dal disco di Natale al ritorno in Tv : l’inarrestabile Raffaella Carrà : Raffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràÈ tornata e l’accoglienza è di quelle trionfali, da grande star. A tre anni da Forte Forte Forte, il suo ultimo programma su Raiuno (l’anno dopo avrebbe ripreso il suo posto a The Voice of Italy su Raidue), e a cinque da Replay, il suo ultimo album in studio, Raffaella Carrà torna con un nuovo show e un nuovo progetto. Prima ...

Marco Mengoni con Raffaella Carrà domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : domenica 2 dicembre a partire dalle ore 20:40 andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show più visto della televisione italiana. Fabio Fazio accoglierà nel suo studio milanese di via Mecenate una nuova schiera di ospiti che andranno ad arricchire come sempre il parterre di partecipazioni del prestigioso appuntamento della domenica sera della prima rete della Rai. Un ospite della puntata di domenica di Che tempo che fa ...

Raffaella Carrà : basta varietà : Raffaella Carrà A 75 anni è ora di dire addio al varietà. Sarebbe una non notizia se non fosse che a congedarsi da lustrini e paillettes è Raffaella Carrà. In un’intervista a Sorrisi, la regina del Tuca Tuca spegne i sogni dei tanti fan che, presi dalla revival-mania, auspicavano per lei un ritorno in grande stile sul piccolo schermo. A domanda precisa, circa un suo possibile nuovo grande show in prima serata, la Raffa nazionale risponde senza ...

Carramba che Natale - Raffaella torna e ce le canta : «Io - icona gay oltre il Tuca Tuca» : Ho capito questo mondo quando mi cominciarono a scrivere alcuni ragazzi gay, non compresi dalle loro famiglie. Sono diventata la loro icona. Mi invitano di continuo a feste e appuntamenti. L'anno ...

Raffaella Carrà presenta l’album Ogni volta che è Natale e racconta il suo Natale in famiglia (video) : Raffaella Carrà presenta l'album Ogni volta che è Natale, il nuovo disco dopo 5 anni di assenza dalle scene che arriva il prossimo 30 novembre. "Quando Sony mi ha proposto di incidere un album di Natale ci ho pensato molto... mi ha convinto il fatto che per me era una cosa nuova, poi la libertà di scegliere il repertorio e di poter riproporre i temi con arrangiamenti nuovi. Con l’aiuto di grandi professionisti mi pare di aver fatto un bel ...

Raffaella Carrà dopo 5 anni incide un nuovo disco : “Non vivo di sovrastrutture. Negli anni mi sono solo e sempre presentata per quello che ero” : La sua musica ha fatto ballare tutti, adulti e bambini, e il suo taglio a caschetto, rigorosamente biondo platino, ha dettato la moda. Oggi, dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali, Raffaella Carrà torna nelle case degli italiani. E lo fa con un nuovo disco dal titolo Ogni volta che è Natale, in uscita il prossimo 30 novembre. Non solo una serie di brani in vista delle festività, ma soprattutto ritmi che ripercorrono tutta la carriera ...

Un Natale d'oro Zecchino su Rai1 : con Raffaella Carrà anche Alessandro Del Piero e J-Ax (Anteprima Blogo) : Venerdì 14 dicembre alle 21,10 su Rai1 é prevista la messa in onda di una puntata specialissima dello Zecchino d'oro dedicata al Santo Natale. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti si veste dei colori e dei sapori squisitamente natalizi per offrire al pubblico della prima rete della televisione pubblica una serata all'insegna delle canzoni del Natale.Fra gli ospiti del programma di Carlo Conti spicca un caschetto biondo, anzi il ...