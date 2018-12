Quota 100 | norma-ponte fino al 2021 | poi 41 anni per tutti

Manovra : Pallini (M5S) - Quota 100 e reddito cittadinanza non si toccano : Roma, 30 nov. (Labitalia) - “Stiamo cercando di rimodulare qualcosa, lavorando su alcuni emendame[...]

Quota 100 per 3 anni. Poi si esce con 41 di contributi : Sull'argomento, Salvini sottolineato che la prospettiva è triennale per l'impostazione stessa del Documento di economia e finanza , Def, e della manovra, due documenti che disegnano uno scenario per ...

Manovra - per accontentare l'Ue Quota 100 e reddito di cittadinanza slittano a giugno? : Servono 7 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. A questa somma sono giunti i tecnici al lavoro per "rimodulare" la legge di bilancio. Bruxelles chiede a Roma di garantire un ...

Pensioni - assegno prosciugato per chi sceglie la Quota 100 : i dati e le tabelle : L'uscita dal lavoro con il nuovo meccanismo, invece che con il requisito anagrafico attualmente previsto, sarà sconveniente...

Salvini : “Prime uscite con Quota 100 a febbraio - ma l’obiettivo finale è quota 41” : quota 100 per le pensioni «parte da febbraio». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato da Maria Latella a Sky Tg24. «Ho chiesto che entro febbraio ci possano essere le prime uscite», ha aggiunto. Salvini ha ribadito che sia il reddito di cittadinanza che l’avvio del superamento della Fornero «sono in manovra e sar...

Pensioni - Salvini : ‘6 - 5 miliardi per Quota100 - lavoro per i giovani’ : Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alla riforma delle Pensioni del Governo Conte sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, rispettivamente guidati dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sarebbero più di quattrocentomila i posti che dovrebbero liberarsi con la Quota 100 che permetterà di andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti previsti dalla legge Fornero, quindi si potrà accedere al trattamento previdenziale ...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Quota 100 è una libera scelta e non è ingannevole' : Non ha alcun dubbio il Presidente dell’Inps Tito Boeri, il termine che accompagna quota 100 (la misura di pensione anticipata voluta dal Governo giallo verde) è assolutamente fuorviante, e deve essere, per correttezza cambiato. La gente, specifica Boeri, ha capito poco del provvedimento che dovrebbe vedere la luce con un decreto ad hoc o con un emendamento alla manovra, e si sta illudendo, ma vi sono paletti importanti da rispettare per potervi ...

Pensioni - Salvini : 'Quota 100 in manovra - le risorse ci sono : tecnici al lavoro' : tecnici ancora al lavoro per i conti della riforma Pensioni che intende mettere in campo il governo gialloverde. Il vicepremier pentastellato Matteo Salvini ha confermato che nella legge di Bilancio 2019 troveranno spazio sia la quota 100, che oltre a mandare in pensione i 62enni dovrebbe favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia il reddito di cittadinanza per dare risposte ai disoccupati che saranno avviati in percorsi di ...

Pensioni : Quota100 solo per 3 anni - nuove ipotesi allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

Quota 100 - tagli agli assegni fino al 22% per chi va in pensione anticipata : Aderire alla riforma "Quota 100" per andare in pensione anticipata potrebbe non essere poi così conveniente per molti lavoratori. Chi andrà in pensione nel 2019 con il meccanismo Quota 100, infatti, rischia di vedersi ridotto l'assegno anche del 22% al netto delle tasse. Molti pensionandi, dunque, potrebbero decidere di non usufruire della misura.Continua a leggere

