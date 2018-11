eurogamer

: PUBG Mobile batte per la prima volta Fortnite su iOS: volano i ricavi a novembre. #Fortnite #PUBG - Eurogamer_it : PUBG Mobile batte per la prima volta Fortnite su iOS: volano i ricavi a novembre. #Fortnite #PUBG - kripashankar077 : Convert 3x Scope Into 15x Scope in PUBG Mobile - LenonPortes : Pubg Mobile dupla/squad ao Vivo: -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Lo scontro traha visto trionfare il Battle Royale sviluppato da Epic Games, che ha superato ben presto il confine tra videogioco e cultura pop diventando un vero fenomeno di massa.Gli ultimi risultati finanziari dei due videogiochi su dispositivisegnano però una piccola inversione di tendenza, conche per laha superato il concorrente nel mese di. I dati di Sensor Tower, riportati da Variety, svelano cheha visto crescere idi entrambe le versioni iOS e Android del 166%, passando nell'ultima settimana da 4,5 milioni di dollari a una cifra stimata di 12 milioni di dollari.Rispetto aha guadagnato il 43% in più su iOS, riuscendo arlo in questa speciale classifica per ladall'aprile del 2018. Non è detto che si tratti di una costante inversione di tendenza nei rapporti di forza ...