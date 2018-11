Prodigi | La musica è vita 2018 Ospiti e diretta | dopo Giulia Golia tocca a Joseph D' Urso

Prodigi - La musica e vita : talento e solidarietà in prima serata su Rai1 : Giunto alla sua terza edizione, Rai1 rinnova anche quest'anno l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, trasmissione dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy.I padroni di casa di questa terza edizione, in onda stasera in prima serata su Rai1, due volti già conosciuti dal pubblico della prima rete Rai: Flavio Insinna, conduttore per il secondo anno consecutivo, e Nathalie ...