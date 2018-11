Prima Diffusa | l’energia dell’Opera tra le strade di Milano

vanityfair

(Di venerdì 30 novembre 2018) Atutto è pronto per ladel Teatro alla Scala, il tradizionale appuntamento che inaugura la nuova stagione scaligera che quest’anno porta in scena Attila, l’Opera di Giuseppe Verdi, in programma per la serata del 7 dicembre.LEGGI ANCHEEdison e Fondazione Prada: insieme per un futuro sostenibileMa grazie all’iniziativa della, che per l’ottavo anno consecutivo vanta la collaborazione di Edison, sarà possibile godere dello spettacolo teatrale anche fuori dal celebre Teatro. La serata del 7 infatti verrà trasmessa in diretta nei luoghi simbolici dei nove municipi e fuori città. Dalla Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro dal Verme, l’istituto penitenziario per minorenni Cesare Beccaria e la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci e da quest’anno anche al Pio Albergo Trivulzio, Casa Emergency, Ospedale Maggiore e Casa Vidas.Ma non solo. Il Comune di...