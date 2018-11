Più storie anche su YouTube | ma gli utenti sono scettici

Instagram aggiunge la lista “Amici Più stretti” per le Storie : Instagram sta mostrando a sempre più utenti la nuova funzione per la condivisione delle Storie a un gruppo di amici più ristretto: grazie alla lista "Amici più stretti", potete condividere le Storie solo con i vostri contatti più fidati. L'articolo Instagram aggiunge la lista “Amici più stretti” per le Storie proviene da TuttoAndroid.

Instagram Stories - le app iPhone per fare foto e video Più belli e creativi : Qualcosa è cambiato nel nostro modo di usare Instagram. Da quando ci sono le Stories, se prima eravamo abituati a navigare in verticale, ora lo facciamo spesso in orizzontale, magari lasciando andare avanti le storie in automatico senza neanche intervenire se non per skippare avanti. Le storie sono belle, sono divertenti, sono contemporanee, sono vive. E spesso, sono bruttine. Perché la fotocamera di Instagram ha tante limitazioni, a partire ...

Franca Leosini : "Storie Maledette? Ci sarà un'importante puntata il 16 dicembre - ma non vi dico di Più" : "Quando tornerò con Storie Maledette? Ci sarà una puntata importante, a metà dicembre, il 16". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1 è Franca Leosini, celebre conduttrice di 'Storie Maledette', su Rai3.Di cosa parlerà in questa puntata speciale? "Non dico niente, primo per serietà e secondo perché sono napoletana e, quindi, scaramantica. Sarà una sorpresa". Quando ...

#CESENASTORIES - 16puntata. Il ds Pelliccioni : 'A Cesena l'incarico della vita. Ricciardo il giocatore Più azzeccato' : Poteva essere il sorpasso, ma così non è stato. Un ko, il primo in casa, con la Recanatese : marchigiane indigeste per il Cesena che si è lasciato sfuggire l'occasionissima servita dal Matelica. Un ...

Gossip e star - le storie Più appassionanti di ottobre 2018 : Eugenie di York, una foto (bellissima) per dire grazieEugenie di York e Jack Brooksbank, le foto dell'«altro» royal weddingRoyal wedding 2, le foto ufficiali del matrimonio di Eugenie di YorkRoyal wedding 2, Kate Middleton e William mai così romanticiEugenie di York si sposa: l'arrivo degli ospitiHarry e Meghan Markle, la passeggiata più romantica è a MelbourneRoyal wedding 2, solo il vento mette ko George e Charlotte (ma per poco)Harry e Meghan ...

Marco Cartasegna : "Soleil? Una delle storie Più importanti della mia vita. Voglio parlare di attualità e politica" : Marco Cartasegna a ComingSoon: l'ex protagonista di Uomini e Donne si rivela ai microfoni del sito, parlando della sua esperienza televisiva al dating show di Canale 5, della sua relazione con Soleil Sorge, dei suoi progetti futuri e delle sue passioni, come quella che nutre nei confronti dello sport: Mi annoio facilmente, quindi cerco di fare più cose diverse possibili. La mia passione è sempre stata lo sport, lo sport è sempre stata la ...

Storie Su Instagram : Presto Potremo Caricare Video Più Lunghi Di 15 Secondi : Presto sarà possibile Caricare Video più Lunghi di 15 Secondi nelle Storie di Instagram senza doverli tagliare. Pubblicare Video più Lunghi di 15 Secondi nelle Storie Instagram Aggiornamento Instagram: Potremo Caricare Video più Lunghi di 15 Secondi nelle Storie Grandi novità in arrivo per tutti gli utenti attivi su Instagram, in particolare per quelli che usano le Storie per pubblicare […]

Le Storie di Instagram consentono la pubblicazione di video Più lunghi di 15 secondi : Il team di Instagram continua ad apportare modifiche più o meno grandi a questo popolare social network. Scopriamo insieme l'ultima della serie L'articolo Le Storie di Instagram consentono la pubblicazione di video più lunghi di 15 secondi proviene da TuttoAndroid.

Storie e volti dell'Italia Più creativa : La scelta di destinare tempo e risorse a questa sfida nasce dall'identità innovativa nel mondo dell'informazione di Gedi News Network , Gnn, , il gruppo editoriale nato 10 mesi fa tra Itedi - La ...