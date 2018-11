Pil | stime Governo da rifare | sia su Pil che su deficit | Unc

L’Istat rivede al ribasso le stime del Pil : -0 - 1% nel terzo trimestre 2018 : L'Istituto nazionale di Statistica ha rilevato che nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (Pil) è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del terzo trimestre del 2017. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,9% contro l’1% della precedente rilevazione.Continua a leggere

Brexit - stime choc della Banca d'Inghilterra : con «no deal» Pil giù dell'8% in un anno : ...- quando ancora la partita referendaria era aperta - Bank of England aveva ribadito più volte che un voto pro Brexit avrebbe comunque comportato un impoverimento del paese e un colpo all'economia. ...

Fitch taglia stime Pil Germania per il biennio 2018-2019 : L 'agenzia di rating Fitch vede grigio sull'economia tedesca tanto da rivedere al ribasso le stime sulla crescita. In base alle ultime previsioni, il Pil tedesco salirà quest'anno all'1,8% in rallentamento all'1,7% il prossimo anno. Ricevi ...

Istat : “Un miliardo di investimenti pubblici in ricerca farebbe crescere il Pil più del reddito di cittadinanza” : Aumentare di 1 miliardo gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo farebbe aumentare il pil dello 0,1% il primo anno e dello 0,2% in quelli successivi. E l’impatto sarebbe stabile. Al contrario, destinare circa 9 miliardi al reddito di cittadinanza come previsto dalla legge di Bilancio spingerà la crescita dello 0,2% nei primi anni ma nel medio periodo periodo gli effetti si annulleranno progressivamente. La valutazione arriva ...

