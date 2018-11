Pil negativo dopo 4 anni - allarme rosso dagli investimenti : revisione al ribasso 30 novembre 2018 Istat: economia in contrazione, -0,1%,, prima volta dal 2014 Certo pesano le incognite dello scenario internazionale , a partire dagli effetti della guerra ...

Il Pil italiano torna negativo : -0 - 1% nel terzo trimestre. La disoccupazione sale al 10 - 6% : Nel terzo trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2017. Lo rileva l’Istat spiegando che è il primo dato negativo dopo 14 trimestri di crescita. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto ai ...

