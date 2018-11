Pignoramento presso terzi e contestazione della dichiarazione del terzo

fanpage

(Di venerdì 30 novembre 2018) Cassazione del 23.10.2018 n 26702 il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esitorisoluzione delle questioni indicate dall'art. 549 cpc, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenzasituazione debitoria delpignorato in presenza di una suanegativa, abbia assegnato le somme pignorate ex 553 cpc.