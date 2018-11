Pierpaolo Spollon | ' Buone possibilità che ci possa essere la terza stagione de L' Allieva'

Blastingnews

(Di venerdì 30 novembre 2018)puòconsiderato uno dei protagonisti più amati della serie televisiva 'L'' dove interpreta il ruolo di Marco Allevi, fratello della protagonista Alice. Giovedì 29 novembre è stata trasmessa su Rai Uno l'ultima puntata della fiction che ha vinto la gara degli ascolti consacrando Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi come coppia indiscussa della serie tv. Dunque ci sono i presupposti per pensare a un seguito de L', capace di mantenere il livello degli ascolti del primo anno: la conferma arriva dallo stesso attoreQueste sono le parole: "Ci sonoche cila". La fiction ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola ha ottenuto dunque il successo sperato ed è questo uno dei motivi per i quali si parla di un prosieguo....