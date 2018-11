Piaggio Aero | Di Maio | lunedì commissario

Niente stipendi alla Piaggio Aerospace di Genova - cortei e proteste dei lavoratori : Gli operai sul piede di guerra per il ritardo del pagamento di novembre e contro il governo colpevole, secondo loro, di non aver sbloccato una commessa sui droni -

Piaggio Aerospace - sciopero dipendenti per ritardo stipendi : “Colpa del Governo”. Di Maio : “Lunedì commissario e paghe” : Nuovo sciopero dei dipendenti della Piaggio Aerospace dopo che giovedì l’azienda ha annunciato un ritardo nel pagamento degli stipendi di novembre. Gli operai questa mattina alle 6 si sono riuniti in picchetto davanti ai cancelli dello stabilimento della società a Villanova Albenga, in provincia di Savona, per poi avanzare in corteo verso la Aurelia Bis. Durante la manifestazione i lavoratori hanno lanciato fumogeni gialloverdi, una ...

Piaggio Aero - Di Maio a Toti : «Lunedì il commissario». Corteo a Genova | : I dipendenti dello stablimento di Sestri Ponente in agitazione per l’annuncio dell’azienda che gli ultimi stipendi arriveranno in ritardo

Piaggio Aero - corteo a Genova. Di Maio a Toti : «Lunedì il commissario» : I dipendenti dello stablimento di Sestri Ponente in agitazione per l’annuncio dell’azienda che gli ultimi stipendi arriveranno in ritardo

Regione Liguria - incontro con le delegazioni sindacali di Piaggio Aerospace : "Dietro a ogni lavoratore Piaggio c'è una famiglia, un mondo fatto di sogni, speranze e progetti che abbiamo il dovere di difendere. Abbiamo bisogno di risposte concrete, abbiamo bisogno della ...

Piaggio Aero - corteo a Genova | : I dipendenti dello stablimento di Sestri Ponente in agitazione per l’annuncio dell’azienda che gli ultimi stipendi arriveranno in ritardo

Crisi Piaggio Aero - corteo a Genova : Bloccata la strada per l’Aeroporto. I dipendenti dello stablimento di Sestri Ponente in agitazione per l’annuncio dell’azienda che gli ultimi stipendi arriveranno in ritardo

Crisi Piaggio Aero - sciopero a Genova : I dipendenti dello stablimento di Sestri Ponente in agitazione per l’annuncio dell’azienda che gli ultimi stipendi arriveranno in ritardo

Piaggio Aero - annullata audizione del Mise in Commissione difesa. I sindacati : il Governo non decide : Savona - 'Ancora una volta il Governo dimostra di non aver capito l'urgenza di decisioni rapide e invece di agire continua a posticipare riunioni e commissioni '. Lo ha detto il segretario savonese ...

Piaggio Aerospace - via al commissariamento : A quanto apprende l'Adnkronos da qualificate fonti di governo, il ministro Luigi Di Maio avrebbe avviato la procedura di commissariamento di Piaggio Aerospace , l'azienda aerospaziale ligure in crisi ...

Piaggio Aerospace - la marcia dei mille a Savona per scongiurare il peggio : Grido d'aiuto dei dipendenti della Piaggio Aerospace , azienda aerospaziale in crisi che ha chiesto nei giorni scorsi lo stato d'insolvenza , non potendo risanare il business come previsto dal piano ...

Piaggio Aero : sindacati - anticipare tavolo : ANSA, - GENOVA, 24 NOV - Nella vicenda Piaggio Aero i rappresentanti sindacali liguri chiedono di anticipare l'incontro al Mise fissato il 7 dicembre: "La situazione sta precipitando e non si può ...

Piaggio Aero - rischio “cassa” per 600. L’Ad ai dipendenti : non è liquidazione : L’azienda è in profonda crisi e chiederà l’ammissione alla procedura di amministrazione al ministero dello Sviluppo. Lunedì sciopero e corteo

Piaggio Aerospace - il fondo di Abu Dhabi chiede l’amministrazione straordinaria. “Azienda in stato di insolvenza” : Più di mille lavoratori hanno passato la giornata in assemblea permanente nello stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, dopo che giovedì il fondo emiratino Mubadala development ha annunciato l’intenzione di chiedere al ministero dell’Economia l’amministrazione straordinaria. Il nuovo governo non ha sbloccato lo stanziamento di 766 milioni per l’acquisto di 20 droni che era stato messo in cantiere prima ...