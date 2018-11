Per il nuovo ponte di Genova è sfida tra Piano e Calatrava

Roberto Bolle danza con un robot - l’incontro col braccio meccanico è incredibilmente umano. Le prove segretissime Per il nuovo programma : In un capannone della zona industriale intorno a Milano la tecnologia incontra l’arte: la danza di Roberto Bolle. Siamo nel quartier generale di Event Management – azienda leader nelle automazioni e nella realizzazione e programmazione di robot per la comunicazione e lo spettacolo – dove Roberto Bolle sta preparando uno dei passi a due che presenterà nella prossima attesissima edizione di danza Con Me, il programma televisivo che – dopo aver ...

Huawei conferma che il suo nuovo sistema oPerativo indipendente è in fase di sviluppo : Le indiscrezioni riguardanti lo sviluppo di un proprio sistema operativo da parte di Huawei, sono state confermate ufficialmente dal produttore cinese, che in passato aveva rivelato che stava lavorando su un progetto chiamato KirinOS con pochissime informazioni in merito. Oltre alla conferma ufficiale su Weibo, non sono disponibili informazioni più dettagliate sul nuovo sistema operativo di Huawei che attualmente è in una imprecisata fase di ...

Koei Tecmo sta Per annunciare un nuovo gioco Per PS4 - Switch e PC : Koei Tecmo sta per annunciare il suo nuovo gioco. Online è spuntato un nuovo sito web teaser, che mostra delle fiamme sullo sfondo e la scritta "The fated battle begins". Il sito, inoltre, svela che l'annuncio è in arrivo il prossimo 6 dicembre.Probabilmente, come segnala Gamingbolt, questo annuncio non farà parte degli oltre 10 in programma per i The Game Awards, che si terranno nello stesso giorno. A causa dei fusi orari, l'annuncio arriverà ...

Continuano i festeggiamenti Per i 5 anni di PS4 : Sony pubblica un nuovo video : PS4 ha ormai compiuto 5 anni e Sony continua a festeggiare la ricorrenza. Stavolta è stato realizzato un nuovo video che celebra "cinque anni di avventure" che PS4 ha fornito ai suoi giocatori in questo periodo.Come segnala Gamingbolt, il video mostra i filmati di alcuni giochi, tra cui Horizon: Zero Dawn, God of War, WipEout: Omega Collection, Spider-Man e Uncharted 4, intervallati da statistiche molto interessanti.Una delle statistiche più ...

Docenti e ATA : annunciato un nuovo scioPero a Dicembre : Un nuovo sciopero riguardante il corpo dei Docenti e ATA è previsto per il 10 Dicembre. Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell’istruzione tramite una nota 33383 del 29 Novembre 2018. La manifestazione riguarda tutto il personale scolastico a tempo determinato, indeterminato, atipico e precario. La manifestazione è stata proclamata dal SAESE. La manifestazione, come leggiamo da Orizzonte Scuola, riguarda tutti i lavoratori di entrambe le ...

GR : Urs Sutter nuovo procuratore straordinario Per appaltopoli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Marco Mengoni in duetto con Tom Walker Per il nuovo singolo “Hola (I Say)” : Da domani, venerdì 30 novembre, sarà in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali HOLA (I SAY), il nuovo singolo di Marco Mengoni in duetto con Tom Walker. Il singolo è estratto da ATLANTICO, il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile sempre dal 30 novembre su etichetta Sony Music per la prima volta contemporaneamente in tutta Europa con 15 tracce inedite. Per presentarle, Marco ha voluto organizzare ATLANTICO FEST – ...

Funicolari - nuovo stop Per malattia : è la quarta volta in cinque giorni. E si ferma anche la linea 1 metro : Ancora una chiusura per malattia del caposervizio di turno per una delle linee Funicolari di Napoli. L'Anm (Azienda napoletana mobilità) comunica che questa mattina non ha aperto al...

Il nuovo MediaTek Helio P90 è atteso Per il 13 dicembre assieme alla sua IA ancora più veloce : MediaTek Helio P90. lancio il 13 dicembre con un potente processore dedicato all'IA. L'articolo Il nuovo MediaTek Helio P90 è atteso per il 13 dicembre assieme alla sua IA ancora più veloce proviene da TuttoAndroid.

Ricerca scientifica e tecnologica in ambiente marino : nuovo sistema di cavi sottomarini Per IDMAR-KM3NeT : L’INFN e Alcatel Submarine Networks (ASN) hanno firmato un contratto per l’installazione di un’infrastruttura basata su cavi sottomarini per il progetto IDMAR, che prevede la realizzazione di un laboratorio subacqueo multidisciplinare distribuito per la Ricerca scientifica e tecnologica in ambiente marino, ospitato dal progetto KM3NeT, il telescopio per neutrini in fase di costruzione al largo delle coste siciliane, a 3.500 metri di ...

Daredevil cancellato : Netflix come nuovo "cattivo" della Marvel elimina i suPereroi : Daredevil non avrà una quarta stagione. La prima serie tv nata dall'accordo tra Marvel e Netflix è stata cancellata a circa un mese di distanza dal rilascio della terza stagione. Dopo Iron Fist e Luke Cage, con la miniserie The Defenders archiviata, Netflix e Marvel sembrano sempre più intenzionate a prendere strade diverse.Tre indizi fanno una prova, diceva Agatha Christie ed ecco arrivare il terzo indizio la terza cancellazione di una ...

Ricostruzione - ecco i primi incarichi. Per il nuovo ponte è sfida tra 2 progetti : Il commissario deciderà la prossima settimana: in “pole” i progetti di Fincantieri e CimolaiSubito un pool di project manager per seguire lo stato dei lavori. Alla fine quello dei “validatori”