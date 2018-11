Per i concerti e' il momento della Carnia

Biglietti in prevendita Per i concerti di Manuel Agnelli nel 2019 con Rodrigo D’Erasmo : I concerti di Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo arrivano in maniera inaspettata e al termine di una stagione ricca di soddisfazioni per il leader degli Afterhours, che in queste settimane sta ricoprendo il ruolo di giudice dell'ultima edizione di X Factor 12 nella categoria Under Donne. I Biglietti per i concerti, al via dal 30 marzo al Teatro Lyrick di Assisi, sono in prevendita dalle 10 del 29 novembre e con le modalità di consegna ...

Biglietti nominali Per i grandi concerti : l'emendamento contro i bagarini online : Biglietti polverizzati nel giro di pochi minuti che, subito dopo, riappaiono su altri siti ma a prezzo moltiplicato. È la magia nera del secondary ticketing , ovvero il bagarinaggio online: chiunque ...

Problemi alle corde vocali Per Justin Timberlake : rimandati i concerti : Seppur rispondeva ironicamente con l'uso di cartelli per salvaguardare la voce durante uno show televisivo, i problmi alle corde vocali per Justin Timberlake non sono finiti. Era l'1 novembre, infatti, quando l'ex 'N Sync partecipava al Tonight Show di Jimmy Fallon rispondendo alle domande con l'uso di cartelli pre-scritti, senza far uso della voce. I Problemi alle corde vocali per Justin Timberlake lo avevano già portato ad annullare la data ...

Prezzi dei biglietti in prevendita Per i concerti di Phil Collins in Italia nel 2019 : I concerti di Phil Collins in Italia nel 2019 sono finalmente ufficiali. I biglietti per assistere all'unico live dell'ex Genesis sono in prevendita dalle 10 del 30 novembre, con i Prezzi che vi indicheremo di seguito. L'unica tappa per la leg Italiana si terrà il 17 giugno del 2019 al Mediolanum Forum di Assago, che saranno messi in vendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna dei tagliandi d'ingresso è ...

Prezzi dei biglietti Per Michael Bublé a Milano nel 2019 - 2 concerti al Mediolanum Forum di Assago : I biglietti per Michael Bublé a Milano, in concerto al Mediolanum Forum di Assago, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati della penisola. Due i concerti dell'artista in programma in Italia il prossimo anno, entrambi al Forum di Assago (Milano): le date sono quelle del 23 e del 24 settembre 2019. Il tour mondiale sarà l'occasione per presentare dal vivo il nuovo disco di inediti dell'artista, Love, ...

Ticket con il nome Per i concerti - mossa contro i bagarini del web : Una proposta di legge della scorsa legislatura trasformata in un emendamento alla manovra. È la ricetta, firmata M5s, per combattere il fenomeno del secondary Ticketing o bagarinaggio online che dir ...

Il cantante Michele Bravi ha annullato tutti i suoi concerti dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui è morta una Persona : Il cantante Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, è rimasto coinvolto in un incidente in cui è morta una donna di 58 anni. Lo ha comunicato lo staff dello stesso Bravi sulla sua pagina Facebook. L’incidente è

Nuovi concerti di Antonello Venditti Per Sotto il segno dei pesci a Genova e Perugia : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Antonello Venditti si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, che partirà nel 2019. Con il nuovo anno, Antonello Venditti sarà in concerto in tutta la penisola per presentare il progetto discografico che ha fatto la storia. Alle date del tour già annunciate si aggiungono oggi Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci. Le due nuove date sono quelle del 18 maggio al Rds Stadium di Genova e del 25 ...

Nuove disponibilità Per i concerti di Marco Mengoni a Torino - Rimini e Bologna : biglietti in prevendita : Spuntano Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino, Rimini e Bologna. I biglietti per il tour dedicato ad Atlantico continuano a mietere successo, tanto che si sono rese necessarie ulteriori messe in vendita di tagliandi di ingresso per rispondere al maggior numero di esigenze possibile. Le date sono quelle di Torino, Rimini e Bologna con soli pochi settori disponibili per l'acquisto dei biglietti in prevendita. Le date di ...

I Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019 Per 4 concerti : i biglietti in prevendita : Tornano i Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019. La band statunitense fondata dai due fratelli Jared Leto e Shannon Leto ha aggiunto quattro date a Roma, Pistoia, Padova e Barolo per il prossimo luglio. I Thirty Seconds to Mars sono già stati spesso in Italia, l'ultima volta lo scorso 8 settembre a Milano in occasione del Milano Rocks che si è svolto presso l'Open Air Theatre dell’Area Expo Experience di Rho (MI). La band ha partecipato ...

Al via la prevendita generale Per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei biglietti Per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...