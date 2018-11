Pensioni | assegno prosciugato per chi sceglie la quota 100 | i dati e le tabelle

Pensioni : Quota 100 - per la Cisl comporterà una riduzione sull'assegno : Si continua a discutere sulla tanto attesa misura in campo previdenziale che con molta probabilità prenderà piede a partire dal prossimo aprile 2019. L'esecutivo sembra aver confermato che giorno 3 o 4 dicembre potrebbe essere il giorno in cui la manovra finanziaria potrebbe ottenere la fiducia da parte del Parlamento mentre il vicepremier della Lega Matteo Salvini ha affermato che la Quota 100 partirà a febbraio anziché ad aprile. Intanto, il ...

Pensioni - a dicembre l’assegno verrà accreditato con qualche giorno di ritardo : Alcuni pensionati, nel mese di dicembre, riceveranno l'accredito con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario. La motivazione è solo una: il primo del mese, giorno previsto per i pagamenti, cade di sabato, quindi tutti coloro che percepiscono l'assegno tramite gli uffici postali potranno andarlo a ritirare. Non sarà lo stesso per coloro che usufruiscono dei servizi bancari, in quanto il sabato non è una giornata lavorativa per le ...

Pensioni : Quota 100 - si ipotizzano tagli sull'assegno fino al 10% : Si continua a discutere sulla Quota 100 e sugli altri interventi in materia previdenziale che dovrebbero entrare in vigore il prossimo anno e intanto, l'esperto previdenziale della Lega Alberto Brambilla mette le mani avanti sulla misura previdenziale volta a superare la tanto odiata Riforma Fornero dopo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'Inps Tito Boeri sui costi ingenti richiesti dal meccanismo della Quota 100. Lo stesso ...

Pensioni - l'avvertimento di Damiano : 'Quota 100? Attenti al taglio dell'assegno' : Le considerazioni di Damiano, esponente dem, partono dalle ultime dichiarazioni rese pubbliche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) che mette in guardia gli italiani sulle forti penalizzazioni a cui andranno incontro optando per quota 100, penalizzazioni che partiranno dal 5% nel caso si anticipasse soltanto di un anno l'entrata in quiescenza. Questo taglio implicito - spiega l’onorevole - non era mai stato tenuto in considerazione, ma è ...

Pensioni - quota 100 : uscita a 62 anni causa un taglio dell'assegno simile a Opzione Donna : L'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilasciato importanti dichiarazioni su quota 100 nel corso di un'audizione parlamentare di fronte alle commissioni Bilancio delle due Camere. Fino ad oggi, indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di forti tagli sull'assegno Pensionistico per chi scegliera' di andare in pensione prima dei 67 anni dal 2019. Quanto riportato dai quotidiani non aveva mai trovato conferme dalle voci ufficiali del governo ...

Manovra - Pisauro (UpB) : “Nel 2019 deficit 2 - 6 - non 2 - 4%”. E sulle Pensioni : “Con quota 100 riduzioni dal 5 al 30% assegno lordo” : Dopo i dubbi posti dall’Istat e dalla Corte dei Conti sulla Manovra e sui provvedimenti più rilevanti, è toccato all’Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui il deficit “si posizionerebbe nel 2019 al 2,6%” – più alto del 2,4% messo nero su bianco dal governo gialloverde, seppur inferiore al 2,9% previsto dalla Commissione – e “il rallentamento congiunturale già sottolineato in occasione della presentazione ...

