Passo indietro per l' economia | il Pil del terzo trimestre è negativo | -0 | 1% Risale la

Pd - Cirinnà : “Il partito si salva solo se segna discontinuità col renzismo. Vertici renziani facciano un Passo indietro” : “Pd? Penso che si salvi soltanto se segna una profonda discontinuità con tutto ciò che è stato fatto negli ultimi anni e che ci ha portato a perdere quattro elezioni di seguito, oltre che un referendum per il quale ho votato Sì e che avrebbe salvato l’Italia anche dallo schifo che stiamo vivendo in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dalla senatrice ...

D’Amato : su tema aborto non un Passo indietro - solidarietà ad Alfonsi : Roma – “Voglio esprimere la piena solidarieta’ al Presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi per l’attacco ricevuto da Militia Christi che questa mattina ha interrotto il regolare svolgimento dei lavori d’aula. Sul tema dell’aborto e dell’applicazione della Legge 194 non faremo un passo indietro”. “E’ una battaglia di civilta’ e per la salute delle donne”. Cosi’ in un ...

Ponte Morandi - interrogato l’ad di Autostrade Castellucci : pronto a un Passo indietro : Si è concluso alle 11 l’interrogatorio di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, indagato insieme ad altre 20 persone per il crollo del Ponte Morandi, che ha causato 43 vittime il 14 agosto. Castellucci viene ascoltato in Procura dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno – titolari dell’inchiesta per...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo tra Giulia e Claudia - Teresa fa un Passo indietro : Nella registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne che si è tenuta il 22 novembre tronisti e corteggiatori hanno stupito con le loro decisioni e sorprendenti passi indietro. Erano presenti in studio Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi insieme ai nuovi arrivati Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Dopo le eliminazioni illustri relative al precedente appuntamento in studio, i telespettatori era curiosi di capire le ...

Di Maio : “Bankitalia parla e spread sale “Su reddito e quota 100 nessun Passo indietro. Rimpasto? Sarebbe surreale” : “Ieri lo spread stava scendendo, poi ha parlato Bankitalia ed è risalito. Bankitalia può dire ciò che vuole, per noi il rischio che lo spread rimanga così per anni non c’è, è una previsione sbagliata”. A dirlo è il vice premier Luigi Di Maio a Palermo, a margine della visita ai cantieri navali della Fincantieri, in riferimento al Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato venerdì in cui Palazzo Koch avverte ancora una ...

Manovra : Salvini - nessun Passo indietro : Evidentemente, chi sta leggendo seriamente la Manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è SANA e noi vogliamo solo restituire soldi a imprenditori e cittadini italiani.#primagliitaliani". ...

Savona smentisce l'ipotesi dimissioni : nessun Passo indietro - : Prima le indiscrezioni, poi la smentita. Il ministro Savona non si dimette. Oscurati anche 2 profili social fake

Love story tra Stefano e Benedetta? Lei in diretta ammette : «Ho fatto un Passo indietro per evitare di rimanerci male» : Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano essere sempre più vicini, ma come fa notare Ilary in diretta nell'ultimo periodo i due si sono allontanati. Stefano ha una compagna a casa e in un video mandato ...

Cecchi Paone - confronto con Basile ed Elia : Fabio fa un Passo indietro : Cecchi Paone, confronto in diretta a Mattino 5 con Fabio Basile ed Elia Fongaro: il judoka fa un passo indietro, il modello fa polemica Alessandro Cecchi Paone dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip ha un confronto in diretta a Mattino 5 con Fabio Basile ed Elia Fongaro. Mentre con il primo sembra essere tornato il […] L'articolo Cecchi Paone, confronto con Basile ed Elia: Fabio fa un passo indietro proviene da Gossip e Tv.

Manovra - Salvini : “Nessun Passo indietro - Ue non può chiedermi di confermare la legge Fornero” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che il governo non farà alcun passo indietro di fronte alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea. "Quello che l’Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero, io quella legge voglio smontarla", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Salvini alla Ue : "Non un Passo indietro" : 10.09 "Noi passi indietro non ne facciamo". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno,Matteo Salvini,intervenendo a Uno Mattina, su RaiUno, parlando del confronto con Bruxelles sulla manovra. "Quello che l'Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero: io quella legge voglio smontarla". E ancora: "Il risparmio privato non si tocca, semmai si può vendere qualche immobile pubblico", ha precisato Salvini.

Salvini : "Sulla manovra nessun Passo indietro" : Sulla manovra "noi passi indietro non ne facciamo ". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Unomattina', all'indomani della bocciatura ricevuta da parte dell'...

Calciomercato Lazio - Passo indietro della società : cessione eccellente a gennaio? : Gli ultimi mesi in casa Lazio sono stati caratterizzati dalle trattative per i rinnovi dei big, gli stessi, a parte Immobile, che hanno deluso le attese estive. Uno di questi è sicuramente Luis Alberto, il cui mal di pancia stagionale può essere legato anche alle cifre garantite a Milinkovic e allo stesso Immobile: lo spagnolo avrebbe spinto per il rinnovo con adeguamento, mentre la società biancoceleste finora ha temporeggiato. Le recenti ...

Un Passo indietro : Aspetto il mio primo figlio e ho scoperto con sgomento che per legge al mio compagno spettano solo due giorni di congedo di paternità. Le politiche di incoraggiamento alla maternità non avrebbero bisogno di qualche rivisitazione? Leggi