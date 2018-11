Parma | esce “L’ultima bandiera” | l’autobiografia di Alessandro Lucarelli

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) È stato il simbolo della rinascita del, ma anche l’uomo che ha messo la propria faccia in prima linea nei giorni del sofferto fallimento. Ora che la sua battaglia è finita, l’ex capitano ha deciso di raccontarsi ne, l’ultima bandiera (Ultra Sport, 173 pagine, prezzo 11,90), l’autobiografia scritta con i giornalisti Nicolò Fabris, Mattia Fontana e Guglielmo Trupo. Il libro – che vanta la prefazione del fratello maggiore Cristiano – racconta le vite calcistiche di un ragazzo partito da Livorno per rincorrere il proprio sogno partendo dalle giovanili del Piacenza.svela i dietro le quinte delle tre storiche promozioni consecutive con ile l’emozione per l’addio. Ma anche le esperienze con Leffe, Piacenza, Palermo, Brescia, Fiorentina, Livorno, Reggina, Siena e Genoa. Un lungo peregrinare che lo ...