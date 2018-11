Parigi | rischia di morire per una tinta ai capelli | reazione allergica le gonfia la testa

PSG - giovani calciatori catalogati in base alla propria etnia : il club Parigi no rischia davvero grosso : Sulla base delle rivelazioni di Football Leaks, la Procura di Parigi ha aperto un fascicolo per valutare eventuali reati commessi dal club transalpino La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sulle rivelazioni di Football Leaks, pubblicate dal sito Mediapart, relative al data base del Psg nel quale i giocatori venivano catalogati in base alla loro etnia . Gli investigatori stanno valutando eventuali reati, tra cui quello di ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg fermato a Parigi per guida in stato di ebrezza : rischia sospensione della patente : guidava con un tasso alcolemico superiore alla media consentita. Per questo Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain e giocatore della nazionale azzurra, è stato fermato dalla polizia di Parigi per guida in stato di ebrezza. Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì e ora il calciatore rischia la sospensione della patente. Il 25enne è stato fermato sulla circonvallazione del 13esimo arrondissement, come riporta il ...