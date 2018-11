Papa Francesco | “Omosessualità nel clero è qualcosa che mi preoccupa | una questione seria”

BAMBINO AUTISTICO GIOCA CON Papa E GUARDIA SVIZZERA IN UDIENZA/ Video - Francesco "la libertà e il cuore nuovo" - IlSussidiario.net : UDIENZA PAPA in Sala Nervi: BAMBINO GIOCA con la GUARDIA SVIZZERA e fa ridere Francesco "muto e argentino, indisciplinato ma libero!"

Papa Francesco : "L'omosessualità nel clero mi preoccupa" : ... come si legge pure sull' Huffington Post , è stata resa nota grazie a un libro interviste, opera di un padre missionario, che sta per essere pubblicato in tutto il mondo. Una delle problematiche ...

Papa Francesco : "Chiese vuote? Vendiamole per dare una mano ai poveri" : Papa Francesco ha messo in campo l'ipotesi di vendere le chiese, nel caso questo gesto risultasse utile a fornire ausilio alle persone meno fortunate. La posizione del pontefice argentino, com'è naturale che sia, sta facendo discutere negli ambienti cattolici.Uno dei pericoli che viene evidenziato riguarda il fenomeno relativo all'abbattimento degli edifici di culto, specie nel nord dell'Europa, seguito dalla sostituzione di luoghi sacri con ...

Papa Francesco : "L'omosessualità nel clero mi preoccupa" : L'omosessualità nel clero e nella vita consacrata "è qualcosa che mi preoccupa", "è una questione molto seria" e occorre più attenzione ai candidati nei seminari."Nelle nostre società sembra addirittura che l'omosessualità sia di moda e questa mentalità, in qualche modo, influisce anche sulla vita della Chiesa". Lo dice Papa Francesco in un libro intervista con il missionario claretiano Fernando ...

Papa Francesco e l'abbraccio ad AISM : ' Papa Francesco si è avvicinato e ci siamo salutati faccia a faccia ', sono le parole emozionate della Presidente AISM Angela Martino . Al termine dell' udienza Papale , che si è svolta nella Sala ...

Papa Francesco e la lotta contro lo Ior. Così Marcinkus aleggia ancora sulla banca vaticana : Quando è stato eletto Papa Francesco voleva chiudere lo Ior. Troppi gli scandali e tanto il denaro riciclato in quella che è stata soprannominata “la banca di Dio”. Ma in Vaticano Bergoglio si è dovuto scontrare con una forte opposizione che prima gli ha impedito di chiudere l’Istituto per le opere di religione, e poi ha osteggiato in ogni modo la sua opera di pulizia della banca. È quanto emerge con chiarezza nel libro Il caso Marcinkus. Il ...

Marcinkus - il mistero del banchiere di Dio e la lotta di Papa Francesco alle finanze maledette : Esce in questi giorni Il banchiere di Dio e la lotta di papa Francesco alle finanze maledette , Chiarelettere, Milano 2018, pp. 176, euro 15,, un libro di Fabio Marchese Ragona che ripercorre le ...

Papa Francesco - il clamoroso messaggio contro 'i grandi della terra'. Clamorosa rivolta - lo insultano : Al posto dei 'troni' di chi comanda nel mondo, Gesù ha scelto 'la croce'. Parole che riempiono il cuore dei cattolici ma che molti ascoltano con scetticismo. C'è chi sospetta che il tweet del Papa ...

Catacombe - tre ragazzi della Paranza scrivono a Papa Francesco : 'Ci aiuti' : La speranza. Parte da qui l'ultimo tentativo di salvare l'esperienza della cooperativa sociale 'La Paranza' che, con i suoi 50 giovani, gestisce da dieci anni le Catacombe di San Gennaro. In una ...

[Il retroscena] Dossier e ricatti : ecco il piano segreto per condizionare la scelta del nuovo Papa e la mossa di Francesco per fermare l'... : Perché escludere che, perfezionando i sinodi e anche altri incontri dei presidenti degli episcopati di tutto il mondo che permettono una consultazione più agile e rapida trattandosi di meno di 120 ...