Papà Di Maio scagiona il figlio | Attaccato con ferocia | non ha la

Papà Di Maio scagiona il figlio : 'Luigi non c'entra nulla - la responsabilità è tutta mia' : In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il padre del vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è sceso in campo per prenderne prontamente le difese. Per Papà Di Maio, giornali e TV stanno cercando di colpire il Ministro in una maniera a dir poco inaudita, a maggior ragione per il ruolo istituzionale che ricopre. "Ma le responsabilità dei padri non possono ricadere sui figli", ha tenuto immediatamente a precisare. Antonio ...

Papà Di Maio scagiona il figlio : "Luigi non sapeva nulla" : Il papà a difesa del figlio, conscio del cataclisma politico che lo sta colpendo. "Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli". In una lunga intervista al Corriere della sera Antonio Di Maio spiega come, a suo dire, sono andate le cose su terreni, lavoratori in nero e altro."Stanno cercando ci colpirlo - dice papà di Maio - ma lui non ha la minima colpa"Sui lavoratori in nero, da lui ammessi dice:"Come ...

Papà Di Maio : "Responsabilità mia Mio figlio Luigi non sapeva nulla" : Antonio Di Maio, padre del vicepremier, parla per la prima volta e si assume tutte le colpe sul lavoro nero. Sostiene infatti di aver taciuto tutto ai suoi figli e in particolare al ministro per ragioni affettive: Segui su affaritaliani.it

Le imprese Di Maio intestate a moglie e figli : tutti i dubbi sulle ragioni della scelta del Papà : Inviato a Mariglianella Se è sacrosanto che le eventuali colpe dei padri non possano ricadere sui figli, sulle questioni che si sono aperte da alcuni giorni e investono Antonio Di Maio...

'Sto con Di Maio - basta coi Papà' La Carfagna contro Pd e giornali : Arriva (clamorosamente) da Mara Carfagna e da Forza Italia un'inattesa difesa del vicepremier Luigi Di Maio per le vicende legate all'azienda del padre del leader del Movimento 5 Stelle. "Se il padre di... Segui su affaritaliani.it

Di Maio sul caso dipendenti in nero : «Ho lavorato per Papà ma ero in regola» : Il ministro del Lavoro in tv: «Vi farò avere i documenti». Polemica anche su un immobile di famiglia: «Non è accatastato»

Di Maio - "Altri 3 operai in nero nell'azienda del Papà"/ Video Le Iene : le testimonianze dei lavoratori - IlSussidiario.net : Le Iene, inchiesta Di Maio si allarga: nuovi guai per l'azienda del papà Antonio, 'altri tre operai denunciano lavoro in nero'. Video, gli sviluppi

Gli abusi di Papà Di Maio e il mistero delle ditte mai a suo nome : Inviato a Mariglianella Negli almeno tre manufatti all'interno del terreno di via Umberto, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Andrea Mandanici, potranno entrare solo domani....

Le Iene : 'Altri 3 casi di lavoro in nero in azienda Papà Di Maio' : Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, "spesso ha raccontato ...

Le Iene tornano su Papà Di Maio : "Altri tre in nero?" : Nuove rivelazioni nell'inchiesta de Le Iene sull'azienda edile della famiglia del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio . Dopo il caso di Salvatore Pizzo emerso domenica scorsa, nella ...

Il padre di Conte in radio : "Papà Di Maio ha sbagliato - ma che deve fare Luigi? Sono cose che capitano" : Padri che difendono altri padri. O che ne prendono le distanze. Perché dopo il servizio de Le Iene, andato in onda domenica, dove un ex dipendente del padre di Luigi Di Maio denunciava di aver lavorato in nero, è intervenuto subito Tiziano Renzi, papà dell'ex primo ministro e del senatore del Partito Democratico, per chiedere di non essere accostato al padre del capo politico del Movimento 5 Stelle. E oggi, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ...

Le Iene : 'Altri operai in nero' : scontro sul Papà di Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena le opposizioni, in ...

Caso Di Maio - l'affondo di Papà Dibba : Di padre in padre. Vittorio Di Battista, padre dell'ex deputato M5S Alessandro, interviene sul Caso, sollevato da 'Le Iene', dell'operaio che ha lavorato in nero per la ditta di Antonio Di Maio , papà ...