Paola Barale incinta? Era tutta una messinscena - organizzata da lei - : Paola Barale incinta a 51 anni? Una foto aveva fatto scatenare il gossip. Ma è stata proprio la showgirl ospite ieri sera a Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa's Band, a smentire ...

Paola Barale incinta? Era tutta una messinscena - organizzata da lei - : Paola Barale incinta a 51 anni? Una foto aveva fatto scatenare il gossip. Ma è stata proprio la showgirl ospite ieri sera a Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa's Band, a smentire ...

Paola Barale non è incinta : la bufala costruita con la Gialappa's a Mai dire Talk : Chi l'avrebbe detto che Mai dire Talk si sarebbe potuto rivendere anche come parodia dei programmi di tutorial che tanto hanno successo negli ultimi anni in televisione? Oltre a prendere in giro i salotti delle chiacchiere del piccolo schermo, Mai dire Talk ha voluto rendere omaggio anche a quelle trasmissioni che insegnano fattivamente a combinare qualcosa ai propri telespettatori. Questa volta è toccato alle bufale, le cosiddette fake ...

Paola Barale incinta? Era tutto organizzato : a Mai dire talk la smentita : Paola Barale smentisce pubblicamente le voci sulla sua gravidanza: la verità a Mai dire talk Al debutto di Mai dire talk è stata invitata stasera la bellissima Paola Barale. La showgirl, proprio recentemente, al centro del gossip c’era finita per via di alcune foto trapelate sul web che hanno fatto pensare ad una possibile gravidanza. […] L'articolo Paola Barale incinta? Era tutto organizzato: a Mai dire talk la smentita proviene da ...

Paola Barale a Mai dire talk : la verità inaspettata sulla gravidanza : Mai dire talk: il colpo di scena di Paola Barale Paola Barale è stata la prima ospite della puntata di stasera di Mai dire talk, programma condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest su Italia 1. L’ex di Raz Degan ha stasera rivelato tutta la verità sulla sua gravidanza. La notizia che vedeva come protagonista Paola ha ha tenuto banco per tutta la settimana e finalmente questa sera i suoi innumerevoli fan sono venuti a ...

Paola Barale incinta? Le foto in abiti larghi dentro un negozio per bambini destano sospetti : Sospetta gravidanza per Paola Barale. “Il Vicolo News” ha diffuso la notizia sulla presunta dolce attesa della showgirl italiana, una delle più amate delle tv. Dopo la fine della sua storia con Raz Degan la Barale non si è più lasciata immortalare con altri uomini, né ha mai parlato di altre relazioni, ribadendo più volte di voler restare single, ma potrebbe aver cambiato idea. Il sito mostra delle foto di Paola in un negozio per bambini ...

Paola Barale potrebbe essere incinta : La nota showgirl Paola Barale, conosciuta per essere l’ex compagna di Raz Degan, molto probabilmente potrebbe essere incinta. Si vede sempre di più in radio tv, anche se tutti i suoi fan la vorrebbero vedere in televisione per la sua bellezza, simpatia e talento che è difficile da ritrovare in un vip. La Barale forse è incinta Il sito Isa e Chia ha riportato un vero e proprio scoop sul conto di Paola Barale. Nello specifico, una lettrice ha ...

Paola Barale e la sua presunta gravidanza : spuntano alcune foto sul web : La nota showgirl ed ex compagna di Raz Degan, Paola Barale, che ricordiamo anche come sosia ufficiale di Madonna, secondo alcune indiscrezioni trapelate dalla rete, potrebbe essere in dolce attesa. Il gossip, che sta prendendo piede sul web, è stato riportato su Isa e Chia dopo l'avvistamento di una lettrice, che ha scritto al sito, spiegando di aver visto Paola Barale in compagnia di una ragazza misteriosa all'uscita dell'ospedale Buzzi di ...

Paola Barale potrebbe essere incinta - il gossip parte dal web : Dal web e precisamente dal sito Il Vicolo delle news, è partito un gossip secondo cui Paola Barale sarebbe incinta. La showgirl lanciata da La Ruota della Fortuna è stata vista in un negozio per neonati insieme a un'amica. Dalle foto diffuse sul web si vede la Barale con indosso un lungo cappotto che, secondo alcuni, coprirebbe una gravidanza. Attualmente Paola sembrerebbe non avere un compagno, dopo la rottura con Raz Degan avvenuta nel 2005. ...

Paola Barale forse incinta : la showgirl immortalata da una fan in un negozio per bambini : In queste ultime ore, sui social network e sul web sta impazzando un gossip che riguarda una presunta gravidanza di Paola Barale. Una lettrice del portale "Isa e Chia" ha inviato una segnalazione corredata di foto che mostrano la showgirl intenta a far compere insieme ad un'amica in un negozio di articoli per bambini. La segnalazione sulla presunta gravidanza di Paola Barale Paola Barale, famosa showgirl ed ex compagna storica di Raz Degan, in ...

Paola Barale è incinta? Il pettegolezzo dal web : Nelle ultime ore è trapelato in rete un pettegolezzo che interessa Paola Barale . L'iconica showgirl e sosia ufficiale di Madonna, lanciata dal programma 'La Ruota della Fortuna', potrebbe essere ...

Paola Barale È INCINTA? / Foto - avvistata in un negozio per neonati : lei non smentisce ma... - IlSussidiario.net : PAOLA BARALE è INCINTA? Il gossip impazza dopo che è stata sorpresa ad acquistare alcuni vestiti in un negozio per neonati.

Paola Barale è incinta? Il sospetto e le prove della presunta gravidanza : Paola Barale, la notizia choc lascia il pubblico a bocca aperta. Quel che si dice in giro della bella conduttrice ha sconvolto tutti. È tanto tempo che la showgirl è sparita dal mondo dello spettacolo. Eppure, anche se in sordina, Paola Barale continua a lavorare. Ma la notizia che più ha scioccato il pubblico ha a che fare con qualcosa di più intimo. Sapete cosa? Pare che Paola Barale stia per diventare mamma. Cosa? È questo che si dice in ...

Raz Degan parole dolci per Paola Barale - lei invece no : cosa ha detto dell'ex : Continua a girare il mondo i viaggi, si sa, sono la sua passione e racconta le sue esperienze sui social. Al settimanale ' Chi ' un anno fa la Barale aveva rivelato anche 'altro', confessando che non ...