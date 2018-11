Pallavolo – Serie A2 maschile | il Club Italia Crai chiamato all’impresa | all’orizzonte

Pallavolo – Serie A1 femminile : impegno complicato per la Millenium Brescia - domenica la sfida con la Pomì : domenica per Brescia la prima volta ufficiale al PalaRadi, fischio d’inizio alle 17. Casalmaggiore favorita ma le Leonesse ci vogliono provare Dopo la sosta di campionato le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia ritorneranno sul taraflex per l’ottava giornata del girone d’andata della Samsung Volley Cup Serie A1. domenica 2 dicembre (ore 17) le ragazze di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli sfideranno la Pomì ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia CRAI al PalaVerde per sfidare le campionesse d’Italia : Sfida importante per il Club Italia CRAI, che domenica incontra in campo le campionesse d’Italia del 2018 dell’Imoco Volley Conegliano Weekend in viaggio per il Club Italia CRAI che domenica, in occasione dell’ottavo turno della Samsung Volley Cup di A1, sarà al PalaVerde per sfidare le campionesse d’Italia del 2018 dell’Imoco Volley Conegliano. Le azzurrine allenate da Massimo Bellano saranno ospiti della Terza forza del Campionato a 15 ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : l’Igor stende l’Imoco nel recupero della 4ª giornata - le novaresi prendono il largo : L’Igor Gorgonzola Novara ferma l’Imoco nel recupero della quarta giornata e si invola in vetta alla classifica L’Igor Gorgonzola Novara si prende la rivincita sull’Imoco Volley Conegliano e stacca le rivali in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup. Nel recupero del match della 4^ giornata, rinviato per consentire alle due squadre di affrontarsi nella finale di Supercoppa Samsung Galaxy A vinta ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Acquistata la nuova sede a Milano : La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha una casa tutta sua, Acquistata la nuova sede a Milano Poco più di sei mesi fa Lega Pallavolo Serie A Femminile e Istituto per il Credito Sportivo siglarono un protocollo di intesa per impianti moderni e funzionali. Oggi, lunedì 26 novembre, il movimento di vertice Femminile italiano compie un primo e importante passo, ratificando l’acquisto di una nuova sede a Milano. Per la prima volta nella ...

Pallavolo Serie A2 - la GoldenPlast Potenza Picena passa sul parquet della Roma Volley : LA CRONACA Potentini in campo con Monopoli in cabina di regia e Paoletti finalizzatore, al centro Larizza e Garofolo, laterali Di Silvestre e Pinali, libero D'Amico. Padroni di casa schierati con il ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : le inseguitrici della Igor non sbagliano un colpo - i risultati della 7ª giornata : La UYBA vince a Milano e torna in vetta con Novara, cinquina Imoco. La Pomì è terza, la Savino Del Bene supera Monza al quinto Segna una spaccatura nella classifica la 7^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Dopo la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa a Firenze nell’anticipo del sabato, anche le prime quattro inseguitrici raccolgono l’intera posta in palio e creano un divario sensibile sul resto del gruppo. ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : Busto Arsizio passa al Centro Fipav - il Club Italia Crai sconfitto 1-3 : CRONACA Il primo set si apre con un ace di Battista. Pronta però la reazione della formazione ospite che si porta sul +3 , 3-6, . Il vantaggio rimane immutato fino al primo time out chiamato dal ...

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - Reale Mutua ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Busto Arsizio passa al Centro Fipav - il Club Italia Crai sconfitto 1-3 : Niente da fare per le azzurre al cospetto di Busto Arsizio, le ragazze di Bellano costrette ad arrendersi con il punteggio di 1-3 La grinta messa in campo dal Club Italia Crai non basta a conquistare la vittoria: la partita con la Unet E-Work Busto Arsizio, disputata oggi pomeriggio al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi, finisce 1-3 (17-25, 26-24, 19-25, 20-25). Prima dell’inizio del match, il presidente del Comitato Regionale ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : niente da fare per Vibo - l’Azimut Modena si impone con il punteggio di 3-0 : Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Ivan Zaytsev trascina Modena alla vittoria contro Vibo Valentia Tonno Callipo Vibo Valentia e Azimut Leo Shoes Modena giocano al PalaCalafiore di Reggio Calabria davanti a un foltissimo pubblico, come ormai d’abitudine per Zaytsev e compagni. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera Cantù e conquista i tre punti : Vittoria importantissima per il Club Italia Crai, che nell’ottava giornata della Serie A2 Credem Banca ha superato Cantù per 3-1 (25-21, 19-25, 25-15, 26-24), conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica Nella gara di oggi, i ragazzi di Monica Cresta hanno saputo compiere un ulteriore passo in avanti, conquistando i tre punti contro una squadra ostica, grazie ad una prestazione nella quale sono riusciti a rimanere concentrati ...

Pallavolo - Serie A2 – Successo esterno per Club Italia CRAI : Cisano ko al tie-break : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI conquista un’altra vittoria esterna, superata Cisano al tie-break Altra vittoria in trasferta per il Club Italia CRAI, che nella settima giornata della Serie A2 Credem Banca ha superato al tie-break la neo promossa Cisano Bergamasco 2-3 (20-25, 25-21, 25-23, 23-25, 11-15). Con quella di oggi, gli azzurrini hanno centrato la terza vittoria esterna stagionale, dopo quelle arrivate sul campo ...