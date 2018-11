Pallavolo – La PM Asci Potenza ospita alla Palestra ‘Caizzo’ l’Asdam Pegaso 93 | la

Pallavolo – PM Asci Potenza supera Vibrotek : 3 punti importantissimi in ottica salvezza : Successo importantissimo in ottica salvezza per PM Asci Potenza che supera Vibrotek e ottiene la sua prima vittoria stagionale Un altro passo in avanti per la PM Asci Potenza che porta a casa la prima vittoria e tre punti importantissimi in ottica salvezza. Ottima prova per le potentine guidate da Massimo Telesca e Luca Cameriero che confermano quanto di positivo visto la settimana scorsa. Primo set spumeggiante e tiratissimo con le due ...

Pallavolo – Pm Asci Potenza ancora ko : colpo in trasferta per San Vito Progetto Volley : Altra sconfitta per PM Asci Potenza: la formazione guidata da Massimo Telesca e Luca Cameriero si arrende a San Vito Progetto Volley ancora una sconfitta per la Pm Asci Potenza che deve arrendersi in casa al cospetto del San Vito Progetto Volley, formazione brindisina con ambizioni di alta classifica. Una partita con alti e bassi per la formazione guidata in panchina dai coach Massimo Telesca e Luca Cameriero che esprime buon gioco ...

Pallavolo – Impegno casalingo per la PM Asci Potenza : domenica arriva San Vito Progetto Volley : La PM Asci Potenza alla ricerca del primo successo stagionale contro San Vito Progetto Volley nella sfida del 4 novembre alla Palestra ‘Emilio Caizzo’ Impegno casalingo per la Pm Asci Potenza che domenica 4 novembre ospiterà alla Palestra “Emilio Caizzo” di Potenza San Vito Progetto Volley. La formazione potentina guidata in panchina da coach Massimo Telesca e dal vice Luca Cameriero è alla ricerca della prima ...

Pallavolo - l’Asem Volley Bari batte il PM Asci Potenza 3-1 : L’incontro tra l’Asem Volley Bari ed il PM Asci Potenza finisce a fqvore della squadra barese ASEM Volley Bari – PM Asci Potenza: 3-1 (25-15, 25-23, 27-25, 25-17) ARBITRI: Coscia e Sumeraro. La PM Asci Potenza torna da Bari con una sconfitta sul campo ma non nel morale. Le ragazze dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero hanno ceduto il passo per 3-1 in casa dell’Asem Volley Bari. Primo set vinto dalle padrone di ...