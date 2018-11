Padre Georg racconta l' incontro con Schumacher | ' Gli tenevo entrambe le mani e lo

Michael Schumacher - Padre Georg racconta l'incontro : «Gli tenevo entrambe le mani e lo guardavo» : In un'intervista rilasciata al settimanale tedesco Bunte, padre Georg racconta la visita fatta al 7 volte campione del mondo di Formula 1, nel 2016. Anche nelle racconto del padre resta una certa riservatezza per rispetto alla famiglia di Michael Schumacher che protegge la privacy dell

F1 - Padre Georg racconta l’incontro con Michal Schumacher : “Sente l’amore delle persone intorno” : Padre Georg Gänswein, arcivescovo e prefetto della Casa Pontificia, è una delle poche persone che ha potuto fare visita a Michael Schumacher dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, al seguito del quale il sette volte campione del mondo di Formula Uno è entrato in coma. In un’intervista a Bunte, Padre Georg ha raccontato per la prima volta l’incontro con Schumacher avvenuto nell’estate del 2016. Un ricordo ...