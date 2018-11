Padova | scontro auto-moto | giovane resta incastrato sotto la vettura

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 novembre 2018) Incidente da brivido nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 novembre, in via Chiesanuova, a. Uncentauro è finitoun’mobile paralizzando la viabilità di tutta la zona ovest del capoluogo e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire tempestivamente sul posto per estrarre il ragazzo dail veicolo. Era mezzogiorno quando lacondotta da un ragazzo e una station wagon si sono scontrate in via Chiesanuova, arteria trafficatissima all’ora di punta sia in entrata che in uscita daLa dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale, quel che è certo è che ad avere la peggio è stato ilciclista. Mentre la suaè volata sull’asfalto fermandosi in mezzo alla carreggiata, il corpo delè rimastoall’mobile a diversi metri di distanza. Una volta estratto dal’abitacolo, ...