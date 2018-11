Ottant’anni di storia dell’Osservatorio Astronomico di Roma | una delle sedi più antiche

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) Si è svolto questa mattina l’evento celebrativo per gli 80 anni dell’Osservatoriodi(Oar), unane dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Inaugurato nel 1938, raccogliendo la diretta ereditàdel Collegiono e di quello del Campidoglio, entra a far parte dell’Inaf nel 1998, in occasione della fondazione dell’ente. Oggi l’Oar raccoglie 58 ricercatori coinvolti in alcuni dei progetti di maggior peso internazionale, coprendo campi di ricerca che vanno dalla fisica solare all’osservazionegalassie più lontane, passando per studi di evoluzione stellare e planetaria.L’incontro si è aperto con i saluti del Presidente dell’Inaf Nichi D’Amico e di Marco Tavani a nome del Consiglio di Amministrazione dell’ente, per poi lasciare la parola al Direttore, Angelo Antonelli, che ha presentato lapassata ...