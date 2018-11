Orsato torna ad arbitrare la Juve e scatena i complottisti

Fiorentina-Juventus - Orsato torna ad arbitrare i bianconeri : Le designazioni arbitrali Esattamente sette mesi dopo, Daniele Orsato arbitrerà di nuovo la Juventus. Il fischietto veneto non incrociava i bianconeri dal 28 aprile scorso, da Inter-Juventus 2-3. In molti ricordano quella partita per l’espulsione di Vecino e il mancato secondo giallo a Pjanic, errori che vennero confermati da tutti gli analisti arbitrali nell’immediato postpartita. Orsato, nel frattempo, ha diretto 12 partite in ...