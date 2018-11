Operato alla mandibola dopo una rissa muore 20 giorni dopo in ospedale

Palermo : Live surgery dalla sala Operatorio del 'Civico' : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - “Live surgery” dalla sala operatoria della chirurgia oncologica dell’ospedale Civico di Palermo diretta dal dottor Pierenrico Marchesa. Domani la seduta operatoria andrà in streaming sul sito www.laparoscopic.it e sarà proiettata in collegamento con il congresso di chi

Ducati - Pirro Operato alla spalla : Michele Pirro è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra. Una operazione programmata da tempo e necessaria a migliorare la condizioni fisica dopo il grave incidente del Gp al ...

Jack Bonaventura Operato alla cartilagine del ginocchio : stop di 8-9 mesi per il centrocampista del Milan : Il Milan ha comunicato che Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh. Il giocatore aveva subito una lesione osteocondrale del ginocchio sinistro e il club rossonero ha reso noto che l'...

Amazon - ok alla licenza di Operatore postale : sarà sotto la lente Agcom : MILANO - Amazon entra nel novero degli oltre 4mila operatori postali iscritti all'apposito elenco depositato presso il Ministero dello Sviluppo economico. Risolve così una partita aperta la scorsa ...

Basket - Brescia : gomitata alla testa - Ceron in sala Operatoria per 4 ore : Un intervento chirurgico durato oltre quattro ore. Intervento riuscito per il 26enne della Germani Brescia, Marco Ceron, che aveva subito la frattura dell'osso temporale dopo uno scontro di gioco ...

Rocco Siffredi e la moglie Rosza/ 'Operato alla spalla - ho 2 protesi ma una parte funziona…' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : Rocco Siffredi operato, 'me l'hanno tagliato'. Video, lo scherzo dell'attore porno in ospedale tra doppi sensi e ironia. Le dichiarazioni a Domenica Live.

Arsenal - Danny Welbeck Operato alla caviglia : i tempi di recupero sono “incerti” : Arsenal, Danny Welbeck è stato operato alla caviglia destra ma ancora lo staff medico del club non può stabilire i tempi di recupero L’attaccante dell’Arsenal, Danny Welbeck, è tornato per la seconda volta sotto i ferri per la frattura alla caviglia destra. Il nazionale inglese era stato operato il giorno successivo all’infortunio subito la scorsa settimana in un match di Europa League contro lo Sporting Lisbona ed ora si ...