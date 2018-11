Onda statica deterpa il display OnePlus 6T | il video che sta facendo discutere

optimaitalia

: Surf a Milano da aprile 2019: l'onda statica di Wakeparadise Milano sarà alta il 20% in più rispetto a Surf Langenf… - 4surfmag : Surf a Milano da aprile 2019: l'onda statica di Wakeparadise Milano sarà alta il 20% in più rispetto a Surf Langenf… -

(Di venerdì 30 novembre 2018)Alcuni6T sembrano stianoriscontrare ai rispettivi possessori l'insorgenza di un'sul, che inficia in qualche modo l'esperienza di utilizzo, seppur solo in qualche frangente. Il forum di supporto conta tre pagine di reclami inerenti al disturbo in questione, che ha iniziato a manifestarsi intorno all'inizio di questo mese (potete osservare il fenomeno nelche vi proponiamo in chiusura di articolo). Il problema si manifesta di tanto in tanto, e pare aver coinvolto solo un certo numero di unità (non che la cosa non sia importante).Alcuni affermano che l'dia evidenza di sé nel momento in cui si sblocca il6T attraverso il lettore di impronte digitali oppure mediante il sistema di riconoscimento facciale. Coloro che ne hanno fatto esperienza sperano si tratti di un disguido che possa essere corretto attraverso un ...