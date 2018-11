optimaitalia

: OM incontra Gazzelle per Punk: “È un disco d’amore ma non voglio si sappia” - OptiMagazine : OM incontra Gazzelle per Punk: “È un disco d’amore ma non voglio si sappia” -

(Di venerdì 30 novembre 2018)OMin occasione del rilascio del nuovo album di inediti,, un "che volevo scrivere a tutti i costi e spudoratamente sincero". Non è unche vuole vendere per forza quanto piuttosto uno di quelli che si pone l'obiettivo di raccontare un periodo specifico della vita del cantautore indie.L'approccio è moltoper questo motivo, da qui il titolo del progetto. Ma c'è anche un'altra spiegazione.continua spiegando di dare " i titoli che mi pare alle cose". Il titolo differisce, anzi è in netta contrapposizione, con l'immagine di copertina. Anche le contrapposizioni titoli/immagini sono caratteristiche diche ricorda di aver optato per la stessa scelta anche in occasione del rilascio del precedente progettografico.Qui il titolo è, duro, mentre l'immagine di copertina è una foto dolcissima scattata in occasione di un ...