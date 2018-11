Olio d' oliva | formaggio di fossa e pan dolce protagonisti del fine settimana delle sagre

Coldiretti : Lombardia in controtendenza - Olio d'oliva +65% : Milano, 24 nov., askanews, - Con una produzione di olio d'oliva che sfiora il milione di chili e un aumento del 65% rispetto allo scorso anno la Lombardia è in controtendenza rispetto al resto d'...

Olio d’oliva - Coldiretti : “Extravergine sotto attacco - 24/11 riscossa” : A conclusione delle stagione di raccolta delle olive lungo tutta la Penisola, arriva la Giornata della riscossa degli extravergine italiani che rischiano di essere ingiustamente diffamati da bollini allarmistici e tasse ingiustificate volute da alcuni Paesi con una risoluzione che esorta gli Stati Membri dell’Onu ad adottare sistemi di etichettatura ingannevoli e politiche fiscali punitive, da discutere all’Assemblea Generale a New ...

Ragusa - infoday a Sciacca su Olio extravergine di oliva : Progetto Aristoil. Il Libero Consorzio di Ragusa ha promosso un nuovo infoday a Sciacca il 29 novembre per lo studio dell'olio extravergine di oliva

Carabinieri - sequestrate decine di tonnellate di Olio extravergine di oliva. Due denunce : Centocinque aziende controllate, e 46 di queste risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. decine di tonnellate di olio extravergine di oliva sottoposte a sequestro penale o amministrativo e due denunciati. È il bilancio della operazione “campagna di controllo oleario 2018” condotta nelle scorse settimane dai Carabinieri per la tutela agroalimentare. Gli accertamenti presso frantoi e aziende olearie sono stati ...

'Ndrangheta e appalti nella Sanità - Olio d'oliva per corrompere funzionari pubblici : c'era un tariffario in litri : In alcuni ambienti, per ottenere dei privilegi, è ancora necessario oliare degli ingranaggi. E mai termine fu più adatto a descrivere il modus operandi di alcune aziende che, nella speranza di far ...

Maltempo : dimezzata la produzione di Olio extravergine di oliva : Con una produzione praticamente dimezzata per il crollo vicino al 40% dei raccolti, è l’olio extravergine di oliva Made in Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico con l’ultima ondata di Maltempo che, con il vento, non solo ha spazzato via le olive dagli alberi ma ha sradicato e spaccato migliaia di ulivi anche secolari. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che ha convocato la task force ...

Olio d'oliva e parmigiano reggiano a rischio diffamazione : La Coldiretti scende in campo contro "bollini allarmistici o tasse utilizzati dal Sudamerica all'Europa che sostengono modelli alimentari sbagliati e dissuadono dal consumo di alimenti come Olio ...

A Porto Maurizio una cena "stellare e stellata" per celebrare "Olioliva" : Lorenzina Mare, ristorante d'eccellenza di Porto Maurizio, sarà protagonista di un evento gourmet: una cena stellata a quattro mani con lo chef Maurizio SERVA del ristorante La Trota di Rivodutri, due ...

Olio extravergine d'oliva nemico del cancro all'intestino : È scienza: 'Se paragonato a quelli prodotti in Nord Africa, per esempio, il nostro Olio risulta più ricco in acido oleico rispetto all'acido palmitico, quindi ha un ottimale bilanciamento di acidi ...

Olio d'oliva : necessario adeguare la normativa sul sistema sanzionatorio : ... componente pugliese M5S della Commissione Agricoltura della Camera - l'apparato sanzionatorio non è adeguato a quelle che sono state le evoluzioni nel mondo dell'Olio di oliva negli ultimi 50 anni e,...

Cartoceto Dop - Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva 2018 : Per i più piccoli, laboratori creativi e tanti spettacoli con gli artisti di strada, illusionisti e prestigiatori tra i quali il duo di Mago per Svago, domenica 4 e il magico mondo di Kalù Street ...

Trapani : arrestati due produttori di Olio d'oliva : Valle del Belice: arrestati due produttori di olio d’oliva per bancarotta fraudolenta. Operazione della Guardia di Finanza di Castelvetrano

La Sagra dell'Olio Extravergine d'Oliva a Ragalna - Date 2018 : Spettacoli, concerti e intrattenimenti incorniciano una speciale kermesse che affonda le proprie radici nel culto della terra e nel duro lavoro nei campi degli antenati, per i quali la Sagra dell'...

Olio d’oliva nemico del cancro all’intestino : L’Olio extravergine d’oliva è nemico del cancro all’intestino. Lo svela una ricerca che mette in luce il potere di questo alimento per contrastare e prevenire il tumore, grazie all’azione dell’acido oleico, che è in grado di controllare la proliferazione cellulare. Si tratta di una sostanza contenuta in grandi quantità nell’Olio extravergine d’oliva, le cui proprietà sono state analizzate da un team di ...