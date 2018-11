Obiettivo occhi da cerbiatta | come mettere l' eyeliner per far sembrare gli occhi grandi

elle

: RT @UnoFRAtanti: OBIETTIVO: vivere da solo. OSTACOLO: i miei genitori non vogliono andarsene perché dicono che è casa loro. - Mary_Occhi : RT @UnoFRAtanti: OBIETTIVO: vivere da solo. OSTACOLO: i miei genitori non vogliono andarsene perché dicono che è casa loro. - dorabruschi : ???? Chi mi aiuta a raggiungere il mio obiettivo? Questo bellissimo set comprende: ?? #Mascara Epic a scelta tra… - dorabruschi : ???? Chi mi aiuta a raggiungere il mio obiettivo? Questo bellissimo set comprende: ?? Mascara Epic a scelta tra nero… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) ... l'è perfetto per creare beauty look sexy, audaci e, per chi ama osare con i colori, divertirsi un mondo. Abbiamo chiesto a Giorgio Forgani, Make up Artist di Pupa, qualche consiglio per ...