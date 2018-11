Nuove etichette carburanti? Ci aiuta COYOTE

Carburanti - al via le Nuove etichette europee : benzina contrassegnata con la lettera E : Da oggi le sigle dei Carburanti - che si tratti di benzina, diesel, Gpl o idrogeno - presentano una novita'. L'obiettivo è quello di rendere uniforme - afferma l'Unione Petrolifera Up - in un contesto di sviluppo dei Carburanti alternativi, le etichette dei vari Carburanti, anche per evitare confusione nei rifornimenti tra un Paese e l'altro. Accanto ai tradizionali super, diesel, gpl o altri, compariranno quindi nuove etichette. L'etichetta - ...

Nuove etichette per distinguere i carburanti : da oggi in vigore in tutta Europa : Le Nuove etichette dei carburanti sono divenute obbligatorie per tutti i distributori dei Paesi europei a partire da oggi, 12 ottobre, con sigle differenti per ogni tipologia di carburante. Le disposizioni si inseriscono nel quadro di un regolamento europeo varato nel 2014 e recepito in Italia nel 2017, che prevede l'introduzione di Nuove denominazioni [VIDEO]per i vari combustibili. L'obiettivo della riforma è quello di garantire agli ...

Debuttano le Nuove etichette per i carburanti : eccome come riconoscerle : Davenerdì 12sarà pubblicata una nuova serie di etichette dei carburanti che fornirà ai conducenti maggiori informazioni sull'idoneità dei carburanti per i loro veicoli ovunque viaggino nella Ue, ...

Le Nuove etichette per i carburanti delle auto : Sono in uso da oggi in tutte le stazioni di servizio in Europa, per aiutare gli automobilisti a capire di cosa hanno bisogno The post Le nuove etichette per i carburanti delle auto appeared first on Il Post.

Le Nuove etichette carburante entrano in vigore. Ecco come funzionano : Sui veicoli nuovi si troveranno in prossimità del tappo del serbatoio di carburante, in ogni stazione di servizio sia sul distributore che sulla pistola della pompa per l'erogazione. Sono le nuove etichette carburante in vigore dal 12 ottobre in attuazione del regolamento europeo 2014/94, recepito in Italia con un decreto legislativo del 2017.Tutto è nato, spiegano all'Unione Petrolifera (Up), "dall'esigenza di rendere uniforme, in ...

Carburanti - arrivano le Nuove etichette Ue per auto e stazioni di rifornimento : Europa unita anche per quanto riguarda il... rifornimento di carburante. Oggi, 12 ottobre 2018, entra in vigore la nuova direttiva Ue che obbliga di apporre sui nuovi veicoli e su tutte le pompe delle ...