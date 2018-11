Nuova strage di balene in Nuova Zelanda | 51 si arenano e muoiono

Nuova Zelanda - strage di balene sull’isola di Stewart : oltre 140 esemplari morti in uno spiaggiamento massa : oltre 140 balene pilota, o globicefale, sono morte dopo essersi arenate in una spiaggia remota della Nuova Zelanda. Il Dipartimento della conservazione è stato allertato allo spiaggiamento sabato notte e metà delle balene erano già morte quando sono state trovate, ha detto il direttore delle operazioni del dipartimento Ren Leppens. “Purtroppo le probabilità di riportare in mare con successo le balene rimanenti erano estremamente ...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - Nuova allerta in 6 regioni. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il sole compare all'improvviso, a metà mattina, dopo la pioggia degli ultimi giorni, e rende ancor più evidente lo scenario apocalittico che la furia di giorni e giorni di Maltempo...