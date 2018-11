Nuova multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni

Nuova multa per TIM e Winf Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni : Nuova serie di multe per TIM e Wind Tre, sanzionate per un importo complessivo superiore ai 2 milioni di euro in merito alla fatturazione a 28 giorni. L'articolo Nuova multa per TIM e Winf Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.