Nuoto | Margherita Panziera | “Non mi immaginavo un tempo del genere Questo risultato

Chi è la ragazza del dopo Pelligrini. Margherita Panziera : “Io - ultima romantica - mi tuffo in un Nuoto formato Disney. Lieto fine garantito” : Bionda, veneta, oro nei 200 metri agli ultimi Europei di nuoto . E non è Federica Pellegrini. Lei si chiama Margherita Panziera , altro stile, dorso e altro approccio: un romanticismo difeso con determinazione....

Nuoto - Trofeo Mussi – Lombardi – Femiano 2018 : Margherita Panziera e Santo Condorelli in evidenza nelle batterie. Detti e Quadarella i migliori nei 400 sl : Mattinata di batterie al Trofeo Mussi – Lombardi – Femiano di Nuoto a Livorno. Nella piscina da 25 metri toscana tanti alfieri azzurri si sono esibiti per qualificarsi alle finali pomeridiane e comprendere la propria condizione in vista dei Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. Un meeting quello livornese che sarà qualificante per la rassegna iridata in Asia. Panziera E Condorelli ...