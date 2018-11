LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - Panziera RECORD ITALIANO! Show sui 200 dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera superba! Record italiano e tempo sensazionale nei 200 dorso : Il sorriso più bello del mondo ed un tempo sensazionale. Margherita Panziera, oro nei 200 dorso negli Europei 2018 a Glasgow, emoziona nel corso degli Assoluti invernali in vasca 2018 di Riccione. L’azzurra, infatti, migliora il suo primato italiano che risaliva alla rassegna continentale di Copenhagen (2’02″43) e vola letteralmente sull’acqua stampando un 2’01″56 di pregevolissima fattura. Una partenza fin ...

Nuoto - Campionati Italiani Invernali 2018. Scalia e Scozzoli fulmini in apertura! Federica Pellegrini - primo squillo : Un record italiano, un secondo tempo mondiale stagionale e tante altre buone prestazioni: questo il bilancio della prima giornata di gare ai Campionati Italiani di Riccione in vasca corta. Il record italiano porta la firma ancora una volta di Silvia Scalia che si aggiudica i 50 dorso migliorando il suo primato fatto segnare dieci giorni fa con il crono di 26”67, precedendo Elena Di Liddo e la giovane promettente Costanza Cocconcelli che porta a ...

Nuoto - campionati italiani assoluti di Riccione : Scalia da record - la Pellegrini vince i 200 sl : Federica Pellegrini ha dominato i 200 stile libero ai campionati italiani assoluti invernali di Riccione: in evidenza anche Silvia Scalia Sono iniziati a Riccione i campionati italiani assoluti invernali, aspettando i campionati mondiali di Hangzhou. La prima sessione -di quattro- offre il record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso, quello sfiorato per 4 centesimi da Marco Orsi nei 50 farfalla; il ritorno di Federica Pellegrini che ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini nei suoi 200 sl - duello Scozzoli-Martinenghi - test per Quadarella e Panziera : La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare i Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Prima giornata dei Campionati Italiani di vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei suoi 200 stile libero, mentre c’è attesa ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : ultima prova di verifica per le stelle azzurre prima dei Mondiali ad Hangzhou : Da domani si comincia. Una due giorni molto intensa si preannuncia a Riccione nella rassegna nazionale in vasca corta. L’evento, collocato a meno di due settimane dai Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina) (sempre nella piscina da 25 metri dall’11 al 16 dicembre), sarà l’ultima occasione per le stelle azzurre dell’ItalNuoto di verificare le proprie condizioni prima della manifestazione iridata. La scadenza così ravvicinata ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri pronto alla sfida dei 1500 pensando allo scettro iridato : Il 2018 sta entrando nella sua fase terminale e per i nuotatori i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) sono la chiosa prestigiosa, prevista dall’11 al 16 dicembre. Una rassegna iridata con qualche defezione eccellente: la statunitense Katie Ledecky e la svedese Sarah Sjoestroem ad esempio. Comunque altri grossi calibri ci saranno: l’americano Caeleb Dressel e il padrone di casa Sun Yang hanno risposto presente. Tra le stelle ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini e il ritorno di vecchie sensazioni nei 200 sl : “Certi amori regalano un’emozione per sempre…”. Federica Pellegrini e i 200 stile libero dopo un anno di pausa sono tornati a far coppia. Lo si prevedeva e forse lo si sperava che la veneta, dopo l’esplosione di emozioni dei Mondiali 2017 di Budapest, tornasse a ciò che le riuscisse meglio. L’assaggio nel Trofeo Nico Sapio è stato positivo: 1’54″30. Un crono condizionato dalla preparazione ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Scozzoli-Martinenghi - atto terzo. Lo scontro finale prima di sfidare il mondo : Fabio Scozzoli contro Nicolò Martinenghi è una delle sfide più attese della edizione 2018 dei Campionati Italiani invernali in vasca corta. Generazioni diverse a confronto, la gara tra lo specialista della vasca corta, il dominatore della rana italiana e, spesso, anche europea dell’ultimo decennio e il predestinato che non ha paura di affrontare e battere il suo maestro e idolo, l’atleta a cui ha sempre detto di ispirarsi. E’ la sfida tra due ...

Nuoto - Campionati Italiani in vasca corta 2018 : Ilaria Cusinato - la mistista che fa sognare : “Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 nativa di Cittadella, che questa estate ha posto un altro mattoncino: due finali importanti in carriera e due medaglie negli Europei 2018 d Nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, secondo alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una conquista. Sì perché ...