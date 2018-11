Nuoto | Campionati Italiani vasca corta 2018 | Margherita Panziera e Simona Quadarella in

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera sulla luna e la rinascita di Orsi - cadono i record! Quadarella in progressione : Pomeriggio di finali nella prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si comincia con i 200 farfalla uomini. Il bronzo continentale di Glasgow ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera sulla luna - la rinascita di Orsi - Quadarella in progressione : Pomeriggio di finali a serie nella prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfida in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare alla volta della Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si comincia con i 200 farfalla uomini. Il bronzo ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Marco Orsi trionfa con record italiano nei 100 misti! Il colpo del Bomber a Riccione : Il Bomber è tornato! La vasca corta è sempre un toccasana per Marco Orsi che nel veloce susseguirsi di virate e subacquee riesce ad esprimere sempre il suo 100%. E così nei 100 misti, che a Copenaghen lo incoronarono re d’Europa l’anno scorso, un sigillo significativo negli Assoluti invernali in vasca corta a Riccione con il nuovo primato italiano di 51″57 (51″76, record precedente da lui stesso detenuto). Un incedere ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - Panziera RECORD ITALIANO! Quadarella grandiosa sugli 800 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - Panziera RECORD ITALIANO! Show sui 200 dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera superba! Record italiano e tempo sensazionale sui 200 dorso : Il sorriso più bello del mondo ed un tempo sensazionale. Margherita Panziera, oro nei 200 dorso negli Europei 2018 a Glasgow, emoziona nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione. L’azzurra, infatti, migliora il suo primato italiano che risaliva alla rassegna continentale di Copenhagen (2’02″43) e vola letteralmente sull’acqua stampando un 2’01″56 di pregevolissima fattura. Una partenza fin ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera superba! Record italiano e tempo sensazionale nei 200 dorso : Il sorriso più bello del mondo ed un tempo sensazionale. Margherita Panziera, oro nei 200 dorso negli Europei 2018 a Glasgow, emoziona nel corso degli Assoluti invernali in vasca 2018 di Riccione. L’azzurra, infatti, migliora il suo primato italiano che risaliva alla rassegna continentale di Copenhagen (2’02″43) e vola letteralmente sull’acqua stampando un 2’01″56 di pregevolissima fattura. Una partenza fin ...

Nuoto - Campionati Italiani Invernali 2018. Scalia e Scozzoli fulmini in apertura! Federica Pellegrini - primo squillo : Un record italiano, un secondo tempo mondiale stagionale e tante altre buone prestazioni: questo il bilancio della prima giornata di gare ai Campionati Italiani di Riccione in vasca corta. Il record italiano porta la firma ancora una volta di Silvia Scalia che si aggiudica i 50 dorso migliorando il suo primato fatto segnare dieci giorni fa con il crono di 26”67, precedendo Elena Di Liddo e la giovane promettente Costanza Cocconcelli che porta a ...

Nuoto - Campionati Italiani Invernali 2018. Scalia e Scozzoli fulmini in apertura! Pellegrini - primo squillo : Un record italiano, un secondo tempo mondiale stagionale e tante altre buone prestazioni: questo il bilancio della prima giornata di gare ai Campionati Italiani giovanili di Riccione in vasca corta. il record italiano porta la firma ancora una volta di Silvia Scalia che si aggiudica i 50 dorso migliorando il suo primato fatto segnare dieci giorni fa con il crono di 26”67, precedendo Elena Di Liddo e la giovane promettente Costanza Cocconcelli ...

Nuoto - campionati italiani assoluti di Riccione : Scalia da record - la Pellegrini vince i 200 sl : Federica Pellegrini ha dominato i 200 stile libero ai campionati italiani assoluti invernali di Riccione: in evidenza anche Silvia Scalia Sono iniziati a Riccione i campionati italiani assoluti invernali, aspettando i campionati mondiali di Hangzhou. La prima sessione -di quattro- offre il record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso, quello sfiorato per 4 centesimi da Marco Orsi nei 50 farfalla; il ritorno di Federica Pellegrini che ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - subito record italiano di Scalia! Scozzoli secondo al mondo - Pellegrini in scioltezza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - in gara Federica Pellegrini - Panziera e Quadarella! Che parata di stelle : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini nei suoi 200 sl - duello Scozzoli-Martinenghi - test per Quadarella e Panziera : La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare i Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Prima giornata dei Campionati Italiani di vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei suoi 200 stile libero, mentre c’è attesa ...