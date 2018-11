Non solo Francesco e Sofia | la mappa dei nomi più diffusi tra i nuovi nati

"Grazie di tutto amico mio". Matteo Salvini (e Non solo) saluta Sandro Mayer : La notizia della morte di Sandro Mayer ha sconvolto molti personaggi famosi, che a pochi momenti dalla sua scomparsa hanno espresso su Twitter il loro dolore per la morte del celebre giornalista.Matteo Salvini scrive: "Buon viaggio a Sandro Mayer, giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato corretto e rispettoso in un mondo in cui queste doti sono rare. Grazie di tutto amico mio".Selvaggia Lucarelli, collega di Mayer ...

Salvini : decreto sicurezza Non solo merito mio ma di tutto governo : Roma – “Il decreto sicurezza non e’ un successo di Salvini, ma una cosa positiva per gli italiani grazie all’impegno di tutto il governo”. Cosi’ Matteo Salvini a Sky TG 24. L'articolo Salvini: decreto sicurezza non solo merito mio ma di tutto governo proviene da RomaDailyNews.

Assegno di divorzio : Non solo assistenza - ma compensa l'ex del contributo fornito : I principi della sentenza 18287/18, con la quale, in materia di Assegno divorzile, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno corretto il tiro rispetto alla storica pronuncia 11504/17, hanno già ...

Operai in nero in azienda - il padre di Di Maio : “Non sapeva - la responsabilità è solo mia” : "Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla. Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Tornare indietro non si può ma se potessi riavvolgerei il nastro per non ripetere gli errori del passato. Questo non è possibile quindi posso solo dire che mi dispiace", ha dichiarato al Corriere della Sera Antonio Di Maio, padre del ...

Besiktas - la serie di errori di Karius si allunga : contro il Sarpsborg due gol regalati in 6 minuti e Non solo [VIDEO] : Il Besiktas è sceso in campo in Norvegia contro il Sarpsborg per la quinta giornata di Europa League. Nonostante la vittoria della squadra di Istanbul, Loris Karius non ha trascorso una serata tranquilla, l’ennesima dopo la finale di Champions persa con la maglia del Liverpool contro il Real Madrid. Stavolta, però, il portiere tedesco si è superato regalando due gol agli avversari in sei minuti e facendo rischiare ...

John Barrowman in Elseworlds in un ruolo inedito : la crisi di identità Non riguarderà solo Barry e Oliver? : I fan sapevano che sarebbe tornato ma non si aspettavano in questo modo: John Barrowman in Elseworlds avrà modo di essere nuovamente al fianco dei suoi amici di sempre ma, soprattutto, di vestire panni nuovi e un ruolo inedito. A rivelare la presenza del buon vecchio Malcolm Merlyn nel crossover tra Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 è una foto che lo mostra non solo vivo e vegeto ma anche nei nuovi panni ovvero quello di un poliziotto pronto a ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius coppia franco-indiana al comando - degli italiani solo Bergamaschi Non in ombra : Il primo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita si conclude con una coppia franco-indiana al comando: sul par 72 del Four Season Golf Club i migliori sono, con 64 colpi, il francese Victor Perez e l’indiano Chikkarangappa S (il cognome non è monco, è proprio formato da una sola lettera). Se l’uno è un nome già noto nel Tour europeo, anche se lo scorso anno i migliori risultati li ha ottenuti sul Challenge Tour, ...

Matteo Salvini : ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo Non avrei fatto niente’ : Matteo Salvini: ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio) intervistato sul programma di martedi andato in onda sulla A7 dice : ‘Ho assoluta stima sia di Giuseppe Conte che di Luigi Di Maio. Leggo di litigi, faccio cene, telefono a persone… la verità è che mi trovo assolutamente bene a lavorare sia con Luigi che con Giuseppe’. Aggiungo anche che Senza ...

MotoGp – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : Non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

Dai boschi Non solo legno - ecco cosa sono i servizi ecosistemici : I boschi non servono solo alla produzione del legno. Oltre ad offrire un’area privilegiata dedicata alla biodiversità, i boschi offrono tutta una serie di servizi detti ‘ecosistemici’. Ma cosa sono? E soprattutto qual è il vantaggio economico per il territorio? A chiarire le opportunità che scaturiscono dal recupero e gestione delle foreste, ci pensa Diego Florian, direttore generale di Fsc Italia, che all’Adnkronos, racconta anche alcuni casi ...

Non solo sport. Champions : Juve e Roma - avanti; Napoli e Inter - no. Ma quanto siam diversi da Albione? : Se poi allo sport andavano ad aggiungersi la cronaca di costume, l'immigrazione e le faccende di economia e di governo, non sarebbe bastato lo spazio acquisito sul web dal nostro 'foglio' , per ...

Una missione di Red Dead Redemption 2 bloccata a causa di un bug? L'ultima patch risolve i bug di più di 30 missioni storia e Non solo : Negli ultimissimi giorni Red Dead Redemption 2 (non perdetevi la nostra guida) ha fatto parlare di sé soprattutto per il lancio di Red Dead Online e ovviamente il focus di giocatori ma anche della critica si è spostata sulla componente online del gioco Rockstar Games. Forse anche per questo motivo gli elementi delL'ultima patch di cui si è parlato sono praticamente solo legati alla componente multiplayer del gioco. Come riportato da VG247.com ...

Il successore dello Snapdragon 845 Non si chiamerà 8150 : si trattava solo di un nome in codice? : Snapdragon 8150 probabilmente è solo un nome in codice interno a Qualcomm. Il nome ufficiale del nuovo chipset dedicato agli smartphone potrebbe quindi seguire la numerazione attuale oppure potrebbe iniziare una nuova numerazione totalmente inedita. L'articolo Il successore dello Snapdragon 845 non si chiamerà 8150: si trattava solo di un nome in codice? proviene da TuttoAndroid.

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 Non basta. Eventuali modifiche alla manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...