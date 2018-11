Non portiamo rancore verso Michele Bravi | ma ci aspettavamo una telefonata

huffingtonpost

(Di venerdì 30 novembre 2018) Il 24 novembre,vincitore della settima edizione di X-Factor rimase coinvolto in un incidente stradale nel quale perse la vita Rosanna Colia. Il cantante, risultato negativo ai test droga e alcool, rischia fino a 7 anni di carcere perché accusato di omicidio stradale. Enzo Colia, 68enne fratello della vittima, in un'intervista a Liberoha sfogato tutto il suo dolore, parlando dell'incidente.Possiamo capire come stia lui in questo momento, è normale. Però noi che dovremmo dire del nostro dolore? Eravamo una famiglia estremamente unita. Ha distrutto ben più di una famigliaCome riporta il quotidiano fondato da Vittorio Feltri, l'uomo dice di non provarenei confronti di, ma sconforto per la perdita della sorella. A dare notizia dell'incidente era stato proprio il cantante che tramite il suo legale Manuel Gabrielli aveva rilasciato ...