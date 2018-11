Nistri | sicurezza bene pubblico globale

Vertice sulla sicurezza : in arrivo miNistri e capi di polizia. Porto blindato : BRINDISI - Criminalità organizzata nei Balcani e terrorismo saranno i temi centrali del 'Countering serious crime in the Western Balkans', Vertice internazionale che nella giornata di martedì , 30 ...

Sicurezza - Salvini con i miNistri dell'Interno del G6 a Lione : Lione, askanews, - I ministri dell'Interno del G6, oltre ad alcuni rapprsentanti statunitensi, sono arrivati al Grand Stade di Lione per una giornata dedicata alla Sicurezza e alla lotta al terrorismo.

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei miNistri : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...

Via libera del Consiglio dei miNistri al decreto su migranti e sicurezza : Il provvedimento prevede misure relative all'ordine pubblico e ai migranti: stretta sui richiedenti asilo, più rapide le espulsioni di chi ha commesso reati penali e non solo per terrorismo - ...

Dl migranti e sicurezza - ok unanime dal Consiglio dei miNistri - Salvini : 'Stop domanda asilo se pericolosità o condanna' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...

