Neymar | Messi e non solo | su Instagram scoppia la Ronaldinho-mania VIDEO

Amichevoli : Dybala illumina - l'Argentina stende il Messico. E Neymar spinge il Brasile : ROMA - l'Argentina dei giovani sta crescendo. Vittoria per 2-0 a Cordoba per l'Albiceleste nella prima delle due Amichevoli col Messico, martedì la replica a Mendoza, con gol di Funes Mori nel primo ...

Neymar : 'Messi è il mio idolo - CR7 un mostro. Sono tra i migliori di sempre' : Da anni, ormai, Neymar è tra i grandi fenomeni che stanno provando a far crollare il dominio Messi-Ronaldo nel mondo del calcio. L'attaccante del PSG ha condiviso con l'argentino gli anni al Barcellona, sfidando il portoghese in Spagna e in Europa. Ma qual è, secondo il brasiliano, il calciatore più forte tra ...

Psg - Neymar assume Messi e Ronaldo a modelli : “Come loro voglio vincere sempre” : In un’intervista rilasciata a Player’s Tribune, Neymar ha parlato di Messi, suo idolo: “Ho giocato con Messi, lo considero uno dei più grandi del calcio, è il mio idolo. Quando giocavo nel Barça ogni giorno imparavo da lui, in ogni allenamento. Era un piacere vederlo in campo, mi ha fatto diventare un calciatore migliore“. Su Cristiano Ronaldo: “Un mostro, è un onore e un piacere affrontarlo in campo da ...

Brasile-Argentina - Neymar : “Loro forti anche senza Messi” : A poche ore da Brasile-Argentina, amichevole di lusso tra i due colossi del Sudamerica, ha parlato in conferenza stampa il capitano dei verdeoro, Neymar. Il numero dieci ha messo in guardia i suoi dall’Albiceleste, a suo parere forte anche senza Lionel Messi: “È vero che Messi non sarà in campo, ma per noi questa rimane una partita molto importante: parliamo di Brasile-Argentina. Ci si aspetta tanto da queste due nazionali ...

Settembre da dimenticare per i top club europei : Real - Barça e Bayern in crisi. Piatek meglio di Messi - Mbappè e Neymar [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Settembre da dimenticare per i top club europei : Real - Barça e Bayern in crisi. Piatek meglio di Messi - Mbappè e Neymar : Settembre si è appena concluso evidenziando il momento negativo di diversi top club europei: Barça, Real, Bayern e Manchester United sono in crisi, il Monaco si trova in zona retrocessione. Dopo una decina di gare, ogni campionato racconta una storia diversa: in Premier c’è un terzetto in testa e 5 squadre in due punti, in Liga comanda il Siviglia con 7 squadre in 2 punti, in Bundesliga guida il Dortmund e ci sono 5 formazioni in 3 ...