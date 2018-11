Nera | la moto elettrica fatta con la stampa 3D

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove geNerazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

GeNeral Motors - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors, che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

GeNeral Motors - le lacrime dei dipendenti dopo i tagli annunciati dall'azienda : Quattordici mila posti di lavoro svaniti, 5 stabilimenti chiusi e centinaia di famiglie senza più certezze sul proprio futuro. A meno di un mese dalle feste natalizie, sono questi i numeri dell'improvviso piano di tagli varato da General Motors il colosso automobilistico statunitense. Annuncio che ha scatenato l'ira del presidente Trump - che si è detto pronto a sospendere tutti gli aiuti di Stato all'azienda - ma soprattutto la ...

GeNeral Motors - Trump minaccia di bloccare i fondi per le elettriche : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di bloccare tutti i sussidi governativi alla General Motors, inclusi i fondi stanziati per le elettriche. la reazione a caldo al piano di ristrutturazione annunciato dalla Casa, che prevede la chiusura di cinque fabbriche in Nord America e il taglio di 14.800 lavoratori. Una scommessa che non paga. In un paio di tweet il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di ...

GeNeral Motors - I modelli al capolinea - FOTO GALLERY : Saranno una decina i modelli che usciranno di produzione a seguito della chiusura di cinque delle fabbriche americane della General Motors. A livello globale la ristrutturazione del gruppo porterà al taglio di 14.800 posti di lavoro, 6.700 dei quali operai dei vari siti produttivi statunitensi, e a una riallocazione degli investimenti in settori chiave per il futuro, come l'elettrico e la guida autonoma.Non solo Usa. Oltre alla fabbrica coreana ...

GeNeral Motors pronta alla chiusura di cinque stabilimenti : Sono settimane di grandi sconvolgimenti nell'industria dell'auto. Dopo l'arresto di Carlos Ghosn, numero uno di Renault-Nissan, che ridefinirà l'assetto del gruppo franco-giapponese, adesso i riflettori si accendono su General Motors, il più grande gruppo automobilistico d'America. Mary Barra, ceo di General Motors, ha infatti annunciato una riduzione del personale del 15%, pari a 14.700 addetti. Nel dettaglio, secondo i programmi con scadenza ...

GeNeral Motors - In Nord America chiude cinque fabbriche : La General Motors vara il suo primo piano di ristrutturazione da quando è uscita nel 2009 dall'amministrazione controllata regolata dal Chapter 11 della Legge Fallimentare statunitense. Il gruppo ha infatti deciso di tagliare più di 8 mila posti di lavoro, di chiudere già nel 2019 cinque fabbriche di auto e motori e di tagliare la produzione di diversi modelli.Un piano lacrime e sangue. Il gruppo guidato da Mary Barra ha legato le sue decisioni ...

