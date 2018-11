Nel Napoletano è ancora emergenza rifiuti | stato di agitazione dei lavoratori Tekra

Sette comuni a secco Nel Napoletano : bloccata via nazionale delle Puglie : Pomigliano. Assillate dalla crisi idrica che da ieri sta attanagliando alcuni comuni dell'hinterland un gruppo di donne di Pomigliano ha deciso di bloccare in pieno pomeriggio via nazionale delle ...

Di Maio - sequestrati i terreni di famiglia Nel Napoletano : c’erano rifiuti inerti. Verifiche in corso su regolarità dei ruderi : Sopralluogo e sequestro. La vicenda dei terreni della famiglia Di Maio a Mariglianella ha avuto uno sviluppo per certi versi inatteso. In mattinata tre agenti della polizia municipale del comune in provincia di Napoli si sono recati in corso Umberto 69, nel suolo di cui è comproprietario il padre del vicepremier Luigi Di Maio. Il motivo della visita era il sopralluogo chiesto dal sindaco della città per verificare se alcuni ruderi presenti sul ...

Rapina choc Nel Napoletano : aggredita alle spalle e derubata del cellulare : I carabinieri della compagnia di Casoria hanno arrestato per Rapina un 23enne della Guinea già noto alle forze dell'ordine. Lungo via Duca d'Aosta, il giovane ha preso di mira una 20enne e l'ha ...

Ballerina investita e uccisa Nel Napoletano - sentenza choc : l'ex fidanzato condannato a 4 anni e 8 mesi : Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne di Melito travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale. Il gip Santoro del Tribunale di...

Vendono l'oro rubato Nelle case : a capo un napoletano - moglie e figli : Vende l'oro e i gioielli rubati nelle abitazioni una duplice associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione degli oggetti preziosi proventi di furto: a capo del sodalizio un ...

Di Maio - vigili a caccia di abusi edilizi nei terreni del papà Nel Napoletano : Inviato a Mariglianella Non c'era nessuno. Chiuso il cancello, chiusa la struttura in lamiera e mattoni dove sono tenuti alcuni attrezzi edili, chiuso il deposito, non accessibile il campetto di...

Maltempo Campania : disagi Nel Napoletano - allagamenti ad Afragola : Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, allagamenti ad Afragola. Maltempo Campania - Un'intensa fase di Maltempo sta interessando tutto il Centro Sud apportando forti piogge e intensi...

Treno in fiamme Nel Napoletano : paura e panico tra studenti e pendolari : Treno in fiamme: paura e panico tra i viaggiatori sul regionale 26022 partito da Napoli alle 15.42 e diretto a Villa Literno. 'Abbiamo sentito una forte puzza di bruciato e poi il fumo che usciva ...

Rissa tra due famiglie per l'eredità degli zii : sei arresti Nel Napoletano : TORRE DEL GRECO - Mega Rissa per contendersi l'eredità di tre zii anziani: arrestate sei persone, tutte unite da legami di parentela. Se le sono date di santa ragione ieri a mezzogiorno in via del ...

Ginecologo obiettore non esegue aborto d'urgenza : licenziato dall'Asl Nel Napoletano : Per non eseguire un aborto d'urgenza un medico si sarebbe dichiarato obiettore. L'intervento è stato compiuto da un suo collega e il Ginecologo è stato licenziato dall'Asl per omissione di assistenza. ...

Derubavano ai postini le carte di credito in consegna - cinque arresti Nel napoletano : La Polizia di Stato ha sgominato una organizzazione criminale, radicata nell'hinterland napoletano ma operativa sull'intero territorio nazionale, dedita ad attività di frode informatica che permettevano di conseguire guadagni illeciti per oltre 100 mila euro al mese.cinque le misure cautelari eseguite all'alba di questa mattina su disposizione del GIP di Bologna dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni, a carico di ...

Tumore a 11 anni - Alessia muore Nel Napoletano : 'Uccisa dai veleni che respirava' : 'Mentre a Roma si discute, e si litiga, Sagunto viene espugnata'. Storica frase rispolverata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, qualche anno fa per denunciare il quadro sconfortante derivante ...

